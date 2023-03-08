Костин заявил об устойчивости российской экономики к западным санкциям
«Опыт показывает, что страна, будучи под санкциями, находит решения. Эффект от санкций снижается за счет возникновения новой экономики на месте старой. <...> Мы не находимся в изоляции, поскольку, по крайней мере, другая половина мира осуществляет с нами экономическое взаимодействие», – сказал Костин.
По словам предправления банка, если раньше Россия «торговала нефтью с Западом, сегодня – с Индией и другими странами». Страны Запада рассчитывают создать проблемы экономике, усилить инфляцию, ослабить рубль, создать дефицит и «таким образом привести к социальной напряженности». «Однако этого не происходит», – подчеркнул Костин.
При этом он не исключил, что Россию могут ждать экономические проблемы. По его мнению, экономика России более устойчива по сравнению, например, с Ираном.
В интервью Костин также подчеркнул, что всегда был «прозападным человеком» и договаривался с зарубежными руководителями кредитных организаций.
«Между Западом и нами вскрылся абсцесс. С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действия в Европе. Но с другой, мы ощущаем опасность для нашей страны и для нас самих. Эту угрозу создал нам Запад, который, к сожалению, не учитывал интересы безопасности России», – добавил глава ВТБ, отвечая на вопрос журналиста о спецоперации на Украине.
После начала военной операции банк ВТБ попал в список антироссийских санкций США, Евросоюза и Великобритании. ЕС, в частности, принял решение об отключении банка от международной системы SWIFT.
В мае 2022 г. Костин заявил, что последние 30 лет Россия пыталась развиваться в системе западной банковской системы, но «сейчас мы сознательно пошли на этот шаг, отказавшись от этого мира, отказавшись от этой системы, где доминирует западный мир и западные страны».