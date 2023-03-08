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Экономика

Костин заявил об устойчивости российской экономики к западным санкциям

Ведомости

Российская экономика оказалось устойчивой и смогла преодолеть последствия санкций стран Запада. Об этом председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал французской газете Les Echos.

«Опыт показывает, что страна, будучи под санкциями, находит решения. Эффект от санкций снижается за счет возникновения новой экономики на месте старой. <...> Мы не находимся в изоляции, поскольку, по крайней мере, другая половина мира осуществляет с нами экономическое взаимодействие», – сказал Костин.

По словам предправления банка, если раньше Россия «торговала нефтью с Западом, сегодня – с Индией и другими странами». Страны Запада рассчитывают создать проблемы экономике, усилить инфляцию, ослабить рубль, создать дефицит и «таким образом привести к социальной напряженности». «Однако этого не происходит», – подчеркнул Костин.

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При этом он не исключил, что Россию могут ждать экономические проблемы. По его мнению, экономика России более устойчива по сравнению, например, с Ираном.

В интервью Костин также подчеркнул, что всегда был «прозападным человеком» и договаривался с зарубежными руководителями кредитных организаций.

«Между Западом и нами вскрылся абсцесс. С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действия в Европе. Но с другой, мы ощущаем опасность для нашей страны и для нас самих. Эту угрозу создал нам Запад, который, к сожалению, не учитывал интересы безопасности России», – добавил глава ВТБ, отвечая на вопрос журналиста о спецоперации на Украине.

После начала военной операции банк ВТБ попал в список антироссийских санкций США, Евросоюза и Великобритании. ЕС, в частности, принял решение об отключении банка от международной системы SWIFT.

В мае 2022 г. Костин заявил, что последние 30 лет Россия пыталась развиваться в системе западной банковской системы, но «сейчас мы сознательно пошли на этот шаг, отказавшись от этого мира, отказавшись от этой системы, где доминирует западный мир и западные страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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