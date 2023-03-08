Костин заявил об устойчивости российской экономики к западным санкциям

«Между Западом и нами вскрылся абсцесс. С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действия в Европе. Но с другой, мы ощущаем опасность для нашей страны и для нас самих. Эту угрозу создал нам Запад, который, к сожалению, не учитывал интересы безопасности России», – добавил глава ВТБ, отвечая на вопрос журналиста о спецоперации на Украине.