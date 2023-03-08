Костин рассказал об «ощутимых» убытках ВТБ в результате санкций

ВТБ за год не открыл ни одного офиса в других странах, но возможности изучаются, хотя экспансия затруднена даже в Африке, отметил глава банка. В частности, от западных мер пострадал филиал в Анголе, его придется продать. Сейчас банк сконцентрирован на работе в России и странах, с которыми Москва в больших объемах ведет торговлю, например, в Китае, рассказал Костин. Филиал в КНР небольшой, но ожидается, что он будет расти.