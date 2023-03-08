Костин рассказал об «ощутимых» убытках ВТБ в результате санкций
«Мы понесли ощутимые убытки в результате санкций. В течение первых недель после введения санкций наши клиенты забрали со счетов $26 млрд. Была установлена высокая ставка рефинансирования. То, что наши активы на Западе были украдены – серьезный удар», – заявил Костин, отвечая на вопрос о том, оказался ли шок от западных санкций сильнее, чем ожидалось.
По оценке президента банка, в текущем году ВТБ вернется к прибыльности, поскольку в банковском секторе «многое было сделано: увеличена капитализация в соответствии с рекомендациями Базеля III, создана наша собственная инфраструктура».
Костин заявил, что ВТБ не пытается сохранить деятельность в Европе и с европейскими клиентами в России.
«Мы санкционный банк и сегодня работаем только в рублевой зоне, с российскими компаниями. Мы потеряли наш банк в Германии. Несмотря на то, что он по-прежнему носит имя ВТБ, он вне нашего управления», – сказал предправления ВТБ, добавив, что банк оставили в «хорошем состоянии».
Российский банк также предложил руководству Европейского центрального банка (ЕЦБ) передать европейские активы РФ, если с ними «есть проблемы», в обмен на активы ВТБ в Германии. По словам Костина, западные банки проявили к этому интерес, но правительства европейских стран не поддержали инициативу.
ВТБ за год не открыл ни одного офиса в других странах, но возможности изучаются, хотя экспансия затруднена даже в Африке, отметил глава банка. В частности, от западных мер пострадал филиал в Анголе, его придется продать. Сейчас банк сконцентрирован на работе в России и странах, с которыми Москва в больших объемах ведет торговлю, например, в Китае, рассказал Костин. Филиал в КНР небольшой, но ожидается, что он будет расти.
«Юань, догнав доллар и евро, станет для России валютой, в которой будут осуществляться расчеты, возможно даже в торговле с другими странами. Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах», – пояснил он.
После начала спецоперации на Украине ВТБ попал под блокирующие санкции США наряду с другими российскими банками. Аналогичные меры в отношении госбанка ввели Великобритания и ЕС.
Евросоюз также принял решение отключить ВТБ от международной межбанковской системы SWIFT. В середине декабря прошлого года в пресс-службе банка заявили, что ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 г., поэтому уже научился адаптироваться к этому. Когда США ввели ограничения в отношении аффилированных с ВТБ компаний, в банке назвали это решение политизированным.