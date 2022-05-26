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Финансы

Костин призвал отказаться от западного менталитета последних десятилетий

Финансовая система уже не вернется к тому формату, который выстраивала последние 30 лет
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

«Никогда такого не было и вот опять» – цитатой Виктора Черномырдина начал предправления ВТБ Андрей Костин свое выступление на ежегодной встрече банкиров с ЦБ, на которой присутствовала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«30 лет мы пытались развиваться в системе западной банковской системы, англосаксонской, в основном где доминирует доллар, западные площадки фондовых рынков – Нью-Йорк, Лондон, – отметил Костин. – И сейчас мы сознательно пошли на этот шаг, отказавшись от этого мира, отказавшись от этой системы, где доминирует западный мир и западные страны».

По словам главы ВТБ, самое важное, что сейчас должно произойти, – отказ от менталитета последних десятилетий. «Мы не вернемся в эту систему, у нас нет шансов и желания туда вернуться, поэтому мы либо построим наш новый мир, либо будем ничем, потому что, не сумев заместить эту систему, мы не сможем обеспечить экономического развития и развития банковского сектора», – отметил Костин.

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24 февраля, по словам Костина, началась не только специальная военная операция на Украине, а «настоящая война» в финансовой сфере со стороны США и других стран в отношении российского финансового сектора и экономики. 24 февраля ВТБ наряду с другими банками попал под самые жесткие санкции Штатов – список SDN, что подразумевает полную заморозку активов. В тот же вечер о блокирующих санкциях объявила и Великобритания, а позже – ЕС. Ограничения фактически ликвидировали международную систему ВТБ, рассказал Костин, его крупного европейского банка, который обеспечивал корсчетами практически «все наше банковское сообщество».

Сегодня надо задуматься о создании новой банковской системы, новых направлениях и подходах, в том числе в вопросах надзора и регулирования, отметил Костин.

Проблема капитала у банков есть, признал он. Банкир согласился с мнением Набиуллиной, что в текущих условиях перестройки экономики докапитализация банков должна быть привязана к конкретным целям. По мнению главы ЦБ, капитал должен работать не только на закрытие текущих проблем, но и на будущую устойчивость и развитие, «вовлеченность в реализацию ключевых проектов, способствующие трансформации экономики».

Помочь банкам может отказ от надбавок по достаточности капитала, считает Костин: это высвободит 3,3 трлн руб. для системы. Если брать только банк ВТБ – это поможет ему высвободить 550 млрд руб., оценил госбанкир.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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