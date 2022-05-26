Костин призвал отказаться от западного менталитета последних десятилетий

По словам главы ВТБ, самое важное, что сейчас должно произойти, – отказ от менталитета последних десятилетий. «Мы не вернемся в эту систему, у нас нет шансов и желания туда вернуться, поэтому мы либо построим наш новый мир, либо будем ничем, потому что, не сумев заместить эту систему, мы не сможем обеспечить экономического развития и развития банковского сектора», – отметил Костин.