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США внесли в черный список больше половины банковского сектора России

А запрет на инвестиции в Россию может усложнить возвращение иностранных компаний
Екатерина Литова Наталья Заруцкая Анастасия Бойко
Под наиболее жесткими санкциями США оказалось уже больше половины банковского сектора по размеру активов  / Андрей Гордеев / Ведомости

Белый дом огласил в среду 6 апреля очередной пакет жестких санкций против России из-за конфликта на Украине, в частности событий в г. Буча. Америка приняла «разрушительные экономические меры» в виде запрета новых инвестиций в Россию и внесла в так называемый черный список, SDN-лист, крупнейший российский банк – Сбербанк, а вместе с ним и крупнейший частный – Альфа-банк. Это значит, что их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям (по факту и всем остальным – под угрозой вторичных санкций) запрещено проводить с ними любые транзакции.

Президент Джо Байден заявил, что год американских санкций будет стоить российской экономике 15 лет ее достижений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных