США внесли в черный список больше половины банковского сектора России

Белый дом огласил в среду 6 апреля очередной пакет жестких санкций против России из-за конфликта на Украине, в частности событий в г. Буча. Америка приняла «разрушительные экономические меры» в виде запрета новых инвестиций в Россию и внесла в так называемый черный список, SDN-лист, крупнейший российский банк – Сбербанк, а вместе с ним и крупнейший частный – Альфа-банк. Это значит, что их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям (по факту и всем остальным – под угрозой вторичных санкций) запрещено проводить с ними любые транзакции.