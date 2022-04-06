США внесли в черный список больше половины банковского сектора России

США внесли в черный список больше половины банковского сектора РоссииА запрет на инвестиции в Россию может усложнить возвращение иностранных компаний
Белый дом огласил в среду 6 апреля очередной пакет жестких санкций против России из-за конфликта на Украине, в частности событий в г. Буча. Америка приняла «разрушительные экономические меры» в виде запрета новых инвестиций в Россию и внесла в так называемый черный список, SDN-лист, крупнейший российский банк – Сбербанк, а вместе с ним и крупнейший частный – Альфа-банк. Это значит, что их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям (по факту и всем остальным – под угрозой вторичных санкций) запрещено проводить с ними любые транзакции.
Президент Джо Байден заявил, что год американских санкций будет стоить российской экономике 15 лет ее достижений.
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