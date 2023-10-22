«Газпром» в этом году поставит в Китай дополнительно 600 млн кубометров газа
«Газпром» в 2023 г. может поставить порядка 600 млн куб. м газа в Китай сверх контрактных обязательств, заявил председатель правления компании Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1».
«Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 млн куб. м газа», – сказал он (цитата по ТАСС).
18 октября Миллер заявил, что поставки газа в Китай по трубопроводам могут в ближайшее время достичь прежнего объема экспорта «Газпрома» в страны Западной Европы. Вице-премьер России Александр Новак в середине января говорил, что экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. вырос в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достиг рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.
Экспорт по этому газопроводу ведется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, подписанного в 2014 г. Поставки газа в КНР начались в декабре 2019 г. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. Ресурсной базой для проекта являются Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы газа – 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское в Иркутской области (1,8 трлн куб. м).
В начале февраля 2022 г. «Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку 10 млрд куб. м газа в год в Китай по дальневосточному маршруту (согласно проекту, труба начинается на газоизмерительной станции в районе российского Дальнереченска, затем подводным переходом идет через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции Хулинь в КНР). Кроме того, продолжаются переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», экспорт газа по которому может составить до 50 млрд куб. м в год.