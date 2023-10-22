«Газпром» в этом году поставит в Китай дополнительно 600 млн кубометров газа

«Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 млн куб. м газа», – сказал он (цитата по ТАСС).