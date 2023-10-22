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«Газпром» в этом году поставит в Китай дополнительно 600 млн кубометров газа

Ведомости

«Газпром» в 2023 г. может поставить порядка 600 млн куб. м газа в Китай сверх контрактных обязательств, заявил председатель правления компании Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

«Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 млн куб. м газа», – сказал он (цитата по ТАСС).

«Газпром», отметил Миллер, чувствует себя уверенно и исполняет все свои обязательства. «В экономическом плане, могу сказать, мы так же сильны, как и прежде», – добавил он.

18 октября Миллер заявил, что поставки газа в Китай по трубопроводам могут в ближайшее время достичь прежнего объема экспорта «Газпрома» в страны Западной Европы. Вице-премьер России Александр Новак в середине января говорил, что экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. вырос в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достиг рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.

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Экспорт по этому газопроводу ведется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, подписанного в 2014 г. Поставки газа в КНР начались в декабре 2019 г. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. Ресурсной базой для проекта являются Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы газа – 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское в Иркутской области (1,8 трлн куб. м). 

В начале февраля 2022 г. «Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку 10 млрд куб. м газа в год в Китай по дальневосточному маршруту (согласно проекту, труба начинается на газоизмерительной станции в районе российского Дальнереченска, затем подводным переходом идет через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции Хулинь в КНР). Кроме того, продолжаются переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», экспорт газа по которому может составить до 50 млрд куб. м в год. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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