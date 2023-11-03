Новак: в резких действиях на рынке зимнего дизтоплива нет необходимости
Правительство РФ рассматривает все меры по стабилизации цен на зимнее дизтопливо, но пока какие-либо резкие действия не требуются, заявил курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак.
В ходе общения с журналистами, передает «РИА Новости», его спросили, нужны ли экстренные меры по стабилизации ситуации на рынке зимнего дизтоплива, например, запрет экспорта керосина.
«Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем. Мы считаем, что в настоящее время нет необходимости принимать каких-то экстренных мер», – ответил Новак.
16 октября Новак поручил российским нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива. Кроме того, Новак поручил Минсельхозу совместно с региональными властями продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям. В проблемных регионах Федеральной антимонопольной службе (ФАС) было поручено организовать проверки снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте в соответствии с динамикой цен на бирже.
21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Но 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял Новак.
Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.