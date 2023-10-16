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Экономика

Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить внутренний рынок зимним топливом

Ведомости

Российским нефтяным компаниям предстоит увеличить производство зимнего дизельного топлива. Такое поручение озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов.

Производство зимнего дизеля увеличат для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза, отмечает пресс-служба правительства.

Кроме того, Новак поручил Минсельхозу совместно с региональными властями продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям. В проблемных регионах Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предстоит организовать проверки снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте в соответствии с динамикой цен на бирже.

На совещании также отметили, что ситуация с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте является стабильной, биржевые и мелкооптовые цены, а также стоимость топлива для сельхозпроизводителей снижаются.

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Ранее статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил в интервью «Ведомостям», что рост цен на бензин и дизельное топливо в июле – сентябре 2023 г. был вызван действиями компаний-перекупщиков, поставляющих нефтепродукты на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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