Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить внутренний рынок зимним топливом

Кроме того, Новак поручил Минсельхозу совместно с региональными властями продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям. В проблемных регионах Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предстоит организовать проверки снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте в соответствии с динамикой цен на бирже.