Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить внутренний рынок зимним топливом
Российским нефтяным компаниям предстоит увеличить производство зимнего дизельного топлива. Такое поручение озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов.
Производство зимнего дизеля увеличат для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза, отмечает пресс-служба правительства.
Кроме того, Новак поручил Минсельхозу совместно с региональными властями продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям. В проблемных регионах Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предстоит организовать проверки снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте в соответствии с динамикой цен на бирже.
На совещании также отметили, что ситуация с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте является стабильной, биржевые и мелкооптовые цены, а также стоимость топлива для сельхозпроизводителей снижаются.
Ранее статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил в интервью «Ведомостям», что рост цен на бензин и дизельное топливо в июле – сентябре 2023 г. был вызван действиями компаний-перекупщиков, поставляющих нефтепродукты на экспорт.