Минфин обвинил спекулянтов в росте цен на топливо

Как писали «Ведомости», летом 2023 г. в России на фоне резкого роста цен на нефтепродукты в опте произошла дестабилизация ситуации на рынке моторного топлива. По данным СПбМТСБ, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 начала расти в апреле со стартом весеннего сезона ремонтов НПЗ. Котировки обновили исторический максимум в конце июля, а в августе продолжили рост после небольшого отката. Цена Аи-92 установила рекорд 18 сентября на отметке 70 508 руб./т, Аи-95 – 7 сентября на уровне 76 876 руб./т. Дизтопливо перешло к росту на бирже в конце июля и с середины августа также периодически обновляет рекорд. Последний был зарегистрирован 19 сентября – 75 036 руб./т.