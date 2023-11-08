Сarlsberg требует компенсировать убытки за срыв сделки по продаже «Балтики»

По информации агентства, в середине октября Carlsberg направил в российские органы власти, включая Минфин и Минэкономразвития, уведомления о споре сразу по трем международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 гг. соответственно и еще советский договор с ФРГ – от 1989 г.), а также предложения по переговорам. Если в течение шести месяцев переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд.