Сarlsberg требует компенсировать убытки за срыв сделки по продаже «Балтики»
Датская Carlsberg требует от российских властей возместить ущерб из-за срыва сделки по продаже пивоваренной компании «Балтика», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Если переговоры не состоятся, инвестор может обратиться в международный третейский суд.
Решение о продаже «Балтики» датский концерн объявил в конце июня этого года. Имя покупателя не уточнялось, как и параметры сделки. По данным «Интерфакса», покупкой компании могла интересоваться Arnest Group. Вероятная сумма сделки – 71 млрд руб.
Однако в июле этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 98,56% долей «Балтики» перешли во временное управление Росимущества. В Carlsberg с таким решением не согласились, сделка по продаже не состоялась.
В Минфине сообщали, что «Балтика» «не находится в собственности государства», Росимущество назначено временным управляющим, который осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Поскольку президентский указ базируется на действующем российском законодательстве, то и оснований для компенсации убытков нет, передает позицию Минфина «Интерфакс».
В начале октября Carlsberg сообщил о расторжении с «Балтикой» лицензионных соглашений на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Реализовать запасы «Балтике» необходимо было до 1 апреля 2024 г., но это решение она оспаривает в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предварительное судебное заседание состоится 15 ноября.
По информации агентства, в середине октября Carlsberg направил в российские органы власти, включая Минфин и Минэкономразвития, уведомления о споре сразу по трем международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 гг. соответственно и еще советский договор с ФРГ – от 1989 г.), а также предложения по переговорам. Если в течение шести месяцев переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд.
«Балтика» – вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами. Выручка компании в 2022 г. составила о 100,7 млрд руб., чистая прибыль – 9,95 млрд руб.
25 апреля Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление иностранными активами в России. Этот режим включается в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны.