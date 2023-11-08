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Бизнес

Сarlsberg требует компенсировать убытки за срыв сделки по продаже «Балтики»

Ведомости

Датская Carlsberg требует от российских властей возместить ущерб из-за срыва сделки по продаже пивоваренной компании «Балтика», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Если переговоры не состоятся, инвестор может обратиться в международный третейский суд.

Решение о продаже «Балтики» датский концерн объявил в конце июня этого года. Имя покупателя не уточнялось, как и параметры сделки. По данным «Интерфакса», покупкой компании могла интересоваться Arnest Group. Вероятная сумма сделки – 71 млрд руб.

Однако в июле этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 98,56% долей «Балтики» перешли во временное управление Росимущества. В Carlsberg с таким решением не согласились, сделка по продаже не состоялась.

В Минфине сообщали, что «Балтика» «не находится в собственности государства», Росимущество назначено временным управляющим, который осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Поскольку президентский указ базируется на действующем российском законодательстве, то и оснований для компенсации убытков нет, передает позицию Минфина «Интерфакс».

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В начале октября Carlsberg сообщил о расторжении с «Балтикой» лицензионных соглашений на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Реализовать запасы «Балтике» необходимо было до 1 апреля 2024 г., но это решение она оспаривает в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предварительное судебное заседание состоится 15 ноября.

По информации агентства, в середине октября Carlsberg направил в российские органы власти, включая Минфин и Минэкономразвития, уведомления о споре сразу по трем международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 гг. соответственно и еще советский договор с ФРГ – от 1989 г.), а также предложения по переговорам. Если в течение шести месяцев переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд.

«Балтика» – вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами. Выручка компании в 2022 г. составила о 100,7 млрд руб., чистая прибыль – 9,95 млрд руб.

25 апреля Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление иностранными активами в России. Этот режим включается в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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