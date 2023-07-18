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Бизнес

Боллоев возглавил пивоваренную компанию «Балтика»

Ведомости

Пивоваренную компанию «Балтика» возглавил Таймураз Боллоев. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза российских пивоваров.

Боллоев уже возглавлял предприятие в период с 1991 по 2004 г. – сначала в качестве гендиректора, затем в роли президента. После того как предприниматель ушел из компании, в 2005 г. он основал компанию «БТК групп», которая быстро стала крупнейшим в России поставщиком одежды для госструктур. В 2009–2011 гг. был президентом госкорпорации «Олимпстрой». Боллоев также был доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах в 2000 г. и 2004 г.

Таким образом, полномочия Дениса Шерстенникова на посту президента компании прекращены.

16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в пивоваренной компании, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Согласно указу, во временное управление Росимущества перешли 98,56% долей «Балтики», принадлежащие Сarlsberg sverige aktiebolag, и 1,35% долей предприятия, принадлежащие «Хоппи Юнион». Carlsberg Deutschland также лишается 0,09% доли в «Балтике».

Владелец «Балтики» – Carlsberg Group – в марте 2022 г. заявил о намерениях уйти с российского рынка. В июне в компании сообщили, что подписали соглашение о продаже российского бизнеса, но покупатель не раскрывался. В Carlsberg уточнили, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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