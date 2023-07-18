Боллоев возглавил пивоваренную компанию «Балтика»

Боллоев уже возглавлял предприятие в период с 1991 по 2004 г. – сначала в качестве гендиректора, затем в роли президента. После того как предприниматель ушел из компании, в 2005 г. он основал компанию «БТК групп», которая быстро стала крупнейшим в России поставщиком одежды для госструктур. В 2009–2011 гг. был президентом госкорпорации «Олимпстрой». Боллоев также был доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах в 2000 г. и 2004 г.