СМИ узнали о резком росте числа травм работников SpaceX на производстве

По данным агентства, уровень травматизма на производственно-пусковом комплексе компании недалеко от Браунсвилля в Техасе по итогам 2022 г. составил 4,8 травм или заболеваний на 100 работников, что в шесть раз превышает средний показатель по космической отрасли (0,8). На ее испытательном полигоне в МакГрегоре (Техас), где в 2014 г. погиб рабочий, показатель составил 2,7 случая, а на предприятии в Хоторне (Калифорния) – 1,8 случая. При этом объекты SpaceX не представляли данные о травмах ежегодно, как того требуют регулирующие органы, каких-либо санкций за непредоставление данных не последовало.