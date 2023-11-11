СМИ узнали о резком росте числа травм работников SpaceX на производстве
С 2014 г. в SpaceX произошло не менее 600 ранее не зарегистрированных травм сотрудников, следует из расследования Reuters. По оценкам самих работников, таким образом они расплачиваются за амбиции главы корпорации Илона Маска.
Как утверждается, за этот период более 100 рабочих получили порезы или рваные раны, 29 – переломы или вывихи, а еще девять – травмы головы. Один из работников, получивший травму головы, погиб в 2014 г., выяснило агентство. Федеральные инспекторы Управления по охране труда США (OSHA) позже установили, что SpaceX не смогла обеспечить должные меры безопасности. В результате мирового соглашения регулятора с SpaceX последняя выплатила штраф в размере $7000.
Действующие и бывшие сотрудники корпорации рассказали в беседах с Reuters, что подобные травмы «отражают хаос» на рабочем месте, обусловленный необходимостью для недостаточно обученного и переутомленного персонала уложиться в установленные Маском сроки по реализации космических миссий. Миллиардер, как утверждается, придерживается позиции, согласно которой работники сами несут ответственность за свою защиту. Четверо сотрудников рассказали также, что миллиардер и сам пренебрежительно относится к технике безопасности на производстве. Так, он якобы «иногда играл» с новым огнеметом, а также просил рабочих не носить защитную желтую одежду, потому что он не любит яркие цвета.
«Идея Илона о том, что SpaceX выполняет миссию, чтобы как можно быстрее отправиться на Марс и спасти человечество, пронизывает все подразделения компании. Компания оправдывает отказ от всего, что может помешать достижению этой цели, включая безопасность работников», – рассказал бывший старший инженер по авионике SpaceX Том Молайн.
По данным агентства, уровень травматизма на производственно-пусковом комплексе компании недалеко от Браунсвилля в Техасе по итогам 2022 г. составил 4,8 травм или заболеваний на 100 работников, что в шесть раз превышает средний показатель по космической отрасли (0,8). На ее испытательном полигоне в МакГрегоре (Техас), где в 2014 г. погиб рабочий, показатель составил 2,7 случая, а на предприятии в Хоторне (Калифорния) – 1,8 случая. При этом объекты SpaceX не представляли данные о травмах ежегодно, как того требуют регулирующие органы, каких-либо санкций за непредоставление данных не последовало.
Опрошенные Reuters эксперты по безопасности труда считают, что плохие показатели безопасности SpaceX подчеркивают опасности работы в слабо регулируемой и быстро развивающейся космической отрасли США.