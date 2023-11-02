Маск: сеть спутников Starlink перестала приносить убытки

31 октября журнал Fortune сообщил, что другой проект Маска – социальная сеть X – оценивается в $19 млрд. Оценка была дана из расчета одной акции компании, которая выделяется сотруднику. В середине июля Маск жаловался на убыточность компании из-за падения доходов от рекламы на 50% и большой долговой нагрузки.