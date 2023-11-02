Маск: сеть спутников Starlink перестала приносить убытки
Спутниковая сеть Starlink компании SpaceX перестала приносить убытки. Об этом сообщил американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter).
«Кроме того, сейчас Starlink принадлежит большинство всех действующих спутников, а к следующему году запустит большинство всех спутников, в совокупности отправленных с Земли».
31 октября журнал Fortune сообщил, что другой проект Маска – социальная сеть X – оценивается в $19 млрд. Оценка была дана из расчета одной акции компании, которая выделяется сотруднику. В середине июля Маск жаловался на убыточность компании из-за падения доходов от рекламы на 50% и большой долговой нагрузки.