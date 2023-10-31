СМИ узнали об оценке компании X в $19 млрд

Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 г., стоимость сделки составила $44 млрд. 24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».