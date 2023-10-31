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Бизнес

СМИ узнали об оценке компании X в $19 млрд

Ведомости

Социальная сеть X (ранее Twitter), принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, оценивается в $19 млрд. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на источники и скриншот письма, разосланного сотрудникам.

Оценка была дана из расчета одной акции компании, которая выделяется сотруднику. «Частная компания, принадлежащая Илону Маску, раздает сотрудникам RSU [дополнительные бонусы] по цене акции в $45», – сказано в сообщении.

По информации Fortune, в марте этого года компания предлагала сотрудникам ценные бумаги, общая стоимость которых оценивалась в $20 млрд.

В середине июля Маск жаловался на убыточность компании из-за падения доходов от рекламы на 50% и большой долговой нагрузки. Позже газета The Wall Street Journal писала, что банки, финансировавшие покупку Маском Twitter, ожидают потерять около $2 млрд. 

Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 г., стоимость сделки составила $44 млрд. 24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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