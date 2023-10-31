СМИ узнали об оценке компании X в $19 млрд
Социальная сеть X (ранее Twitter), принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, оценивается в $19 млрд. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на источники и скриншот письма, разосланного сотрудникам.
Оценка была дана из расчета одной акции компании, которая выделяется сотруднику. «Частная компания, принадлежащая Илону Маску, раздает сотрудникам RSU [дополнительные бонусы] по цене акции в $45», – сказано в сообщении.
По информации Fortune, в марте этого года компания предлагала сотрудникам ценные бумаги, общая стоимость которых оценивалась в $20 млрд.
В середине июля Маск жаловался на убыточность компании из-за падения доходов от рекламы на 50% и большой долговой нагрузки. Позже газета The Wall Street Journal писала, что банки, финансировавшие покупку Маском Twitter, ожидают потерять около $2 млрд.
Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 г., стоимость сделки составила $44 млрд. 24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».