Чечня стала регионом с самым низким уровнем конфликтности в бизнесе
Индекс Чечни в III квартале составил 0,42 (в прошлом квартале он был на уровне 1,47). Аналитики объяснили такой показатель тем, что в Чечне с июля по сентябрь «практически не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами».
При этом Ингушетия с индексом 6,28 (во II квартале – 4,48) стала самым конфликтным регионом в России. Москва заняла третью строчку с индексом 3,92 (в прошлом квартале – 2,07).
Вместе с тем в А1 отметили снижение в III квартале федерального индекса до 1,97 по сравнению с 2,05 во II квартале. В I квартале он был еще ниже и составлял 1,82. В презентации говорится, что высокий уровень конфликтности в бизнесе «идет в ногу с общим высоким уровнем деловой активности».
При расчете показателя учитываются число исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров, динамика сообщений в СМИ о корпоративных конфликтах, а также число компаний, достаточного для корпоративных споров на данном рынке.
В IV квартале 2022 г. индекс конфликтности российской деловой среды впервые за почти полтора года опустился ниже 2 и составил 1,9 пункта, писали «Ведомости». До этого ниже 2 пунктов индекс был в I квартале (1,96) и III квартале (1,45) 2021 г., а своего пика показатель достиг в I квартале 2022 г. после начала спецоперации – 2,23.