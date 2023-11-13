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Бизнес

Чечня стала регионом с самым низким уровнем конфликтности в бизнесе

Ведомости

Чеченская Республика является самым мирным регионом по индексу конфликтности деловой среды. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию инвестиционной компании А1.

Индекс Чечни в III квартале составил 0,42 (в прошлом квартале он был на уровне 1,47). Аналитики объяснили такой показатель тем, что в Чечне с июля по сентябрь «практически не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами».

При этом Ингушетия с индексом 6,28 (во II квартале – 4,48) стала самым конфликтным регионом в России. Москва заняла третью строчку с индексом 3,92 (в прошлом квартале – 2,07).  

Вместе с тем в А1 отметили снижение в III квартале федерального индекса до 1,97 по сравнению с 2,05 во II квартале. В I квартале он был еще ниже и составлял 1,82. В презентации говорится, что высокий уровень конфликтности в бизнесе «идет в ногу с общим высоким уровнем деловой активности». 

При расчете показателя учитываются число исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров, динамика сообщений в СМИ о корпоративных конфликтах, а также число компаний, достаточного для корпоративных споров на данном рынке. 

В IV квартале 2022 г. индекс конфликтности российской деловой среды впервые за почти полтора года опустился ниже 2 и составил 1,9 пункта, писали «Ведомости». До этого ниже 2 пунктов индекс был в I квартале (1,96) и III квартале (1,45) 2021 г., а своего пика показатель достиг в I квартале 2022 г. после начала спецоперации – 2,23.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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