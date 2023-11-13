Чечня стала регионом с самым низким уровнем конфликтности в бизнесе

В IV квартале 2022 г. индекс конфликтности российской деловой среды впервые за почти полтора года опустился ниже 2 и составил 1,9 пункта, писали «Ведомости». До этого ниже 2 пунктов индекс был в I квартале (1,96) и III квартале (1,45) 2021 г., а своего пика показатель достиг в I квартале 2022 г. после начала спецоперации – 2,23.