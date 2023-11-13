СМИ: российские компании смогут инвестировать в бонды Индии, несмотря на санкции
Резервный банк Индии (RBI) может разрешить российским компаниям зарабатывать на оставшейся в рупиях выручке. Для этого им позволят инвестировать в корпоративные облигации через счета востро, сообщает The Economic Times.
По данным источника, в Индии зависло примерно $7-8 млрд, и сейчас власти стран находятся в переговорах с банками и торговыми компаниями. Скопившиеся на счетах российских компаний рупии затруднительно конвертировать из-за жестких валютных ограничений в Индии, при этом низкий импорт не позволяет потратить эти деньги на закупку товаров.
Чтобы запустить международные расчеты в рупиях, российским банкам нужно будет открыть счет востро (SRVA) в уполномоченном индийском банке с разрешения RBI.
Сбербанк и ВТБ уже открыли специальные счета востро в своих индийских филиалах. Газпромбанк открыл SRVA в Uco Bank, сообщает The Economic Times.
В конце августа «Ведомости» писали, что товарооборот России и Индии вырос в первом полугодии 2023 г. почти в 2,9 раза до $33,5 млрд. Ввоз индийских товаров в Россию тоже вырос в 1,7 раза, но лишь до $1,9 млрд. Торговый дефицит образовался в связи с невозможностью использовать для расчетов значительные объемы индийских рупий, полученные российскими экспортерами.