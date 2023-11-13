СМИ: российские компании смогут инвестировать в бонды Индии, несмотря на санкции

В конце августа «Ведомости» писали, что товарооборот России и Индии вырос в первом полугодии 2023 г. почти в 2,9 раза до $33,5 млрд. Ввоз индийских товаров в Россию тоже вырос в 1,7 раза, но лишь до $1,9 млрд. Торговый дефицит образовался в связи с невозможностью использовать для расчетов значительные объемы индийских рупий, полученные российскими экспортерами.