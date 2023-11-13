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Инвестиции

СМИ: российские компании смогут инвестировать в бонды Индии, несмотря на санкции

Ведомости

Резервный банк Индии (RBI) может разрешить российским компаниям зарабатывать на оставшейся в рупиях выручке. Для этого им позволят инвестировать в корпоративные облигации через счета востро, сообщает The Economic Times.

По данным источника, в Индии зависло примерно $7-8 млрд, и сейчас власти стран находятся в переговорах с банками и торговыми компаниями. Скопившиеся на счетах российских компаний рупии затруднительно конвертировать из-за жестких валютных ограничений в Индии, при этом низкий импорт не позволяет потратить эти деньги на закупку товаров.

Чтобы запустить международные расчеты в рупиях, российским банкам нужно будет открыть счет востро (SRVA) в уполномоченном индийском банке с разрешения RBI.

Сбербанк и ВТБ уже открыли специальные счета востро в своих индийских филиалах. Газпромбанк открыл SRVA в Uco Bank, сообщает The Economic Times.

В конце августа «Ведомости» писали, что товарооборот России и Индии вырос в первом полугодии 2023 г. почти в 2,9 раза до $33,5 млрд. Ввоз индийских товаров в Россию тоже вырос в 1,7 раза, но лишь до $1,9 млрд. Торговый дефицит образовался в связи с невозможностью использовать для расчетов значительные объемы индийских рупий, полученные российскими экспортерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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