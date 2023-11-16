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Стоимость красной икры на Дальнем Востоке снизилась на 25%

Ведомости

На Дальнем Востоке оптовые цены на икру горбуши к середине ноября снизилась на 25% по сравнению с тем же периодом 2022 г. – в среднем до 3500 руб. за 1 кг. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), передает ТАСС. 

При этом стоимость икры кеты осталась на уровне прошлого года – 4000 руб. за 1 кг. ВАРПЭ отмечает, что на рынке встречаются предложения и по 3500 руб. за 1 кг, что на 12% меньше, чем в ноябре 2022 г. 

Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что объемы производства красной икры в III квартале на фоне удачной лососевой путины достиг 21 100 т, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. Вылов превысил 608 400 т. По его словам, это и привело к снижению цен на красную рыбу и икру. 

Зверев добавил, что выпуск красной икры в III квартале превысил рекордные показатели того же периода 2018 г. на 17%. По оценкам ВАРПЭ, объем производства красной икры по итогам 2023 г. превысит 25 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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