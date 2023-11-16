Стоимость красной икры на Дальнем Востоке снизилась на 25%

Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что объемы производства красной икры в III квартале на фоне удачной лососевой путины достиг 21 100 т, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. Вылов превысил 608 400 т. По его словам, это и привело к снижению цен на красную рыбу и икру.