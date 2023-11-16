Стоимость красной икры на Дальнем Востоке снизилась на 25%
На Дальнем Востоке оптовые цены на икру горбуши к середине ноября снизилась на 25% по сравнению с тем же периодом 2022 г. – в среднем до 3500 руб. за 1 кг. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), передает ТАСС.
При этом стоимость икры кеты осталась на уровне прошлого года – 4000 руб. за 1 кг. ВАРПЭ отмечает, что на рынке встречаются предложения и по 3500 руб. за 1 кг, что на 12% меньше, чем в ноябре 2022 г.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что объемы производства красной икры в III квартале на фоне удачной лососевой путины достиг 21 100 т, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. Вылов превысил 608 400 т. По его словам, это и привело к снижению цен на красную рыбу и икру.
Зверев добавил, что выпуск красной икры в III квартале превысил рекордные показатели того же периода 2018 г. на 17%. По оценкам ВАРПЭ, объем производства красной икры по итогам 2023 г. превысит 25 000 т.