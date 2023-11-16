СМИ: в Петербурге задержали топ-менеджеров «Балтики» по делу о мошенничестве

Как уточняет газета, следователи провели более десятка обысков в офисе «Балтики» и у ее топ-менеджеров, некоторые сотрудники были опрошены. Обыски прошли после возбуждения первоначально уголовного дела по ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Позднее дело было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В результате двое управленцев были задержаны, еще один подозреваемый успел выехать из России, 16 ноября, как ожидается, суд изберет им меру пресечения.