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СМИ: в Петербурге задержали топ-менеджеров «Балтики» по делу о мошенничестве

Ведомости

В Санкт-Петербурге 15 ноября были задержаны двое топ-менеджеров по делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика», сообщили «Интерфакс» и «Фонтантка». По данным последней, их заподозрили в защите интересов владельца Carlsberg Group.

Как уточняет газета, следователи провели более десятка обысков в офисе «Балтики» и у ее топ-менеджеров, некоторые сотрудники были опрошены. Обыски прошли после возбуждения первоначально уголовного дела по ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Позднее дело было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В результате двое управленцев были задержаны, еще один подозреваемый успел выехать из России, 16 ноября, как ожидается, суд изберет им меру пресечения.

По информации издания, топ-менеджеров подозревают в том, что те еще до президентского указа о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества передали сразу на 40 лет аффилированным с Carlsberg зарубежным структурам право на аренду российских брендов «Балтики». Причем право на выпуск Žatecký Gus было оформлено «задним числом» – до указа, который был опубликован в воскресенье 16 июля. Ущерб предварительно оценивается в 100 млн руб.

Президентом «Балтики» после передачи долей в управление государства назначен Таймураза Боллоева, который руководил ею с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга. Действия властей РФ в компании назвали «незаконным захватом».

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4 октября датский холдинг сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Позже «Балтика» добилась судебного запрета для Carlsberg на расторжение лицензионных соглашений. 31 октября Carlsberg в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с «Балтикой».

«Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что Carlsberg требует от российских властей возместить ущерб из-за срыва сделки по продаже пивоваренной компании. Решение о продаже «Балтики» датский концерн объявил в конце июня этого года. Имя покупателя не уточнялось, как и параметры сделки. По данным «Интерфакса», покупкой компании могла интересоваться Arnest Group. Вероятная сумма сделки – 71 млрд руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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