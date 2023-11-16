СМИ: в Петербурге задержали топ-менеджеров «Балтики» по делу о мошенничестве
В Санкт-Петербурге 15 ноября были задержаны двое топ-менеджеров по делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика», сообщили «Интерфакс» и «Фонтантка». По данным последней, их заподозрили в защите интересов владельца Carlsberg Group.
Как уточняет газета, следователи провели более десятка обысков в офисе «Балтики» и у ее топ-менеджеров, некоторые сотрудники были опрошены. Обыски прошли после возбуждения первоначально уголовного дела по ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Позднее дело было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В результате двое управленцев были задержаны, еще один подозреваемый успел выехать из России, 16 ноября, как ожидается, суд изберет им меру пресечения.
По информации издания, топ-менеджеров подозревают в том, что те еще до президентского указа о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества передали сразу на 40 лет аффилированным с Carlsberg зарубежным структурам право на аренду российских брендов «Балтики». Причем право на выпуск Žatecký Gus было оформлено «задним числом» – до указа, который был опубликован в воскресенье 16 июля. Ущерб предварительно оценивается в 100 млн руб.
Президентом «Балтики» после передачи долей в управление государства назначен Таймураза Боллоева, который руководил ею с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга. Действия властей РФ в компании назвали «незаконным захватом».
4 октября датский холдинг сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Позже «Балтика» добилась судебного запрета для Carlsberg на расторжение лицензионных соглашений. 31 октября Carlsberg в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с «Балтикой».
«Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что Carlsberg требует от российских властей возместить ущерб из-за срыва сделки по продаже пивоваренной компании. Решение о продаже «Балтики» датский концерн объявил в конце июня этого года. Имя покупателя не уточнялось, как и параметры сделки. По данным «Интерфакса», покупкой компании могла интересоваться Arnest Group. Вероятная сумма сделки – 71 млрд руб.