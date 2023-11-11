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Бизнес

МИД назвал претензии главы Carlsberg попыткой вывести прибыль из России

Ведомости

Антироссийские высказывания руководителя датского холдинга Carlsberg Group о том, что российские власти «украли» бизнес компании в РФ, выглядят как попытка прикрыть планы холдинга покинуть российский рынок и вывести всю заработанную прибыль, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что связи с российской пивоваренной компанией холдинга разорваны, а какая-либо сделка с властями РФ, которая будет «оправдывать незаконный захват бизнеса», невозможна. Комментария ситуацию с пивоваренной компанией «Балтика», принадлежащей структурам Carlsberg Group, Захарова порекомендовала изучать указы российского президента Владимира Путина и заявление Минфина. Она напомнила, что «Балтика» не находится в собственности государства, а доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение «Карлсберга» покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», – считают в МИДе.

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Путин в июле подписал указ о передаче во временное управление государства долей «Балтики», принадлежащей структурам Carlsberg Group. Президентом компании назначили Таймураза Боллоева, который руководил ей с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга. Действия властей РФ в компании назвали «незаконным захватом».

4 октября датский холдинг сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Позже «Балтика» добилась судебного запрета для Carlsberg на расторжение лицензионных соглашений. 31 октября Carlsberg в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с «Балтикой».

«Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что Carlsberg требует от российских властей возместить ущерб из-за срыва сделки по продаже пивоваренной компании. Решение о продаже «Балтики» датский концерн объявил в конце июня этого года. Имя покупателя не уточнялось, как и параметры сделки. По данным «Интерфакса», покупкой компании могла интересоваться Arnest Group. Вероятная сумма сделки – 71 млрд руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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