МИД назвал претензии главы Carlsberg попыткой вывести прибыль из России

Путин в июле подписал указ о передаче во временное управление государства долей «Балтики», принадлежащей структурам Carlsberg Group. Президентом компании назначили Таймураза Боллоева, который руководил ей с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга. Действия властей РФ в компании назвали «незаконным захватом».