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Медведев поблагодарил Carlsberg за «работающие на Россию» инвестиции

Ведомости

Датский холдинг Carlsberg Group самостоятельно принял решение уйти из России и думал, что это решение его не затронет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», – написал он в своем Telegram-канале. 

По мнению Медведева, Carlsberg «обиделся», что его долю временно передали под управление российскому государству. Отказываясь от российского рынка, компания рассчитывала, что ее бизнес не тронут или «дадут выгодно продать», отметил политик. Медведев подчеркнул, что денег за активы Carlsberg не увидит.

31 октября Carlsberg в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с «Балтикой». Гендиректор датского холдинга Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что связи с российской пивоваренной компанией холдинга разорваны, а какая-либо сделка с властями РФ, которая будет «оправдывать незаконный захват бизнеса», невозможна.

Минфин отверг заявления Carlsberg о «краже» бизнеса в России

В Минфине РФ подчеркнули, что «Балтика» не находится в собственности российского государства. В ведомстве пояснили, что введение временного управления не означает изменения структуры собственности.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства произошла без ведома и одобрения холдинга.

4 октября датский холдинг сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Позже «Балтика» добилась судебного запрета для Carlsberg на расторжение лицензионных соглашений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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