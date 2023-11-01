Медведев поблагодарил Carlsberg за «работающие на Россию» инвестиции
Датский холдинг Carlsberg Group самостоятельно принял решение уйти из России и думал, что это решение его не затронет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, Carlsberg «обиделся», что его долю временно передали под управление российскому государству. Отказываясь от российского рынка, компания рассчитывала, что ее бизнес не тронут или «дадут выгодно продать», отметил политик. Медведев подчеркнул, что денег за активы Carlsberg не увидит.
31 октября Carlsberg в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с «Балтикой». Гендиректор датского холдинга Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что связи с российской пивоваренной компанией холдинга разорваны, а какая-либо сделка с властями РФ, которая будет «оправдывать незаконный захват бизнеса», невозможна.
В Минфине РФ подчеркнули, что «Балтика» не находится в собственности российского государства. В ведомстве пояснили, что введение временного управления не означает изменения структуры собственности.
В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства произошла без ведома и одобрения холдинга.