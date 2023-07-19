В Carlsberg Group прокомментировали смену руководства в «Балтике»

Тем же указом президента доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, также переходят во временное управление России. В компании сменился руководитель – российскую структуру возглавил зампред правительства Чечни Якуб Закриев. Ранее юристы рассказывали «Ведомостям», что решение президента нельзя назвать «прямой национализацией» активов зарубежных компаний, но оно может повлиять на их возможности по управлению бизнесом в России и привести к срыву сделок с потенциальными покупателями.