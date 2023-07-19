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Бизнес

В Carlsberg Group прокомментировали смену руководства в «Балтике»

Ведомости

Датская Carlsberg Group потеряла контроль над управлением и операциями пивоваренной компании «Балтика» в России. Об этом сообщили в компании.

В пресс-релизе говорится, что после указа президента России от 16 июля о передаче в управление государства долей, принадлежащих структурам холдинга в пивоваренной компании, Carlsberg Group больше «не сохраняет контроль над управлением или операциями». Там подчеркнули, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.

«Carlsberg Group неясно, какие последствия это событие окажет на текущую деятельность пивоваренных заводов "Балтика" в России, а также на текущий процесс продажи», – отметили в компании.

Ранее по теме: Управлять активами «Балтики» будет владелец «БТК групп» Таймураз Боллоев

Ранее стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. Представители отрасли восприняли возвращение Боллоева позитивно, писали «Ведомости».

Тем же указом президента доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, также переходят во временное управление России. В компании сменился руководитель – российскую структуру возглавил зампред правительства Чечни Якуб Закриев. Ранее юристы рассказывали «Ведомостям», что решение президента нельзя назвать «прямой национализацией» активов зарубежных компаний, но оно может повлиять на их возможности по управлению бизнесом в России и привести к срыву сделок с потенциальными покупателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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