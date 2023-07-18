Российскую «дочку» Danone возглавил зампред правительства Чечни Закриев
Гендиректором «Данон Россия» назначен заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев. Изменения внесены в данные ЕГРЮЛ.
Из выписки следует, что Закриев возглавил компанию с 18 июля.
Закриев работал в правительстве Чечни с 2013 г. и занимал разные руководящие должности. С 2018 г. по 2020 г. он был мэром Грозного. После этого вернулся в правительство республики, где занимал также пост министра сельского хозяйства. На данный момент на сайте правительства нет информации о должностях Закриева. В июне 2023 г. ему присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Закриева своим племянником.
16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Согласно документу, Росимуществу передали 83 000 и 85 000 акций «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».
Этим же указом доли, принадлежащие структурам датского холдинга Carlsberg Group в пивоваренной компании «Балтика», также были переданы в управление государству. Ранее 18 июля стало известно, что предприятие возглавил Таймураз Боллоев, который уже с 1991 г. по 2004 г. руководил заводом.