Российскую «дочку» Danone возглавил зампред правительства Чечни Закриев

Закриев работал в правительстве Чечни с 2013 г. и занимал разные руководящие должности. С 2018 г. по 2020 г. он был мэром Грозного. После этого вернулся в правительство республики, где занимал также пост министра сельского хозяйства. На данный момент на сайте правительства нет информации о должностях Закриева. В июне 2023 г. ему присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».