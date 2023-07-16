Путин перевел иностранные доли Danone и «Балтики» во временное управление России

Путин 25 апреля подписал указ, который позволяет вводить временное управление иностранными активами. Этот режим включается в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны. В указе приведен краткий перечень первых иностранных активов, которые в качестве ответной меры на изъятие российских активов за рубежом передаются во временное управление Росимущества. Тогда речь шла о 83,73% акций энергетической компании «Юнипро» (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций энергокомпании «Фортум» (принадлежит финской Fortum).