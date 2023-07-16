Путин перевел иностранные доли Danone и «Балтики» во временное управление России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Указом вносятся изменения «в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление», следует из документа.
Согласно указу, во временное управление Росимущества переходят 98,56% долей «Балтики», принадлежащие Сarlsberg sverige aktiebolag, и 1,35% долей предприятия, принадлежащие «Хоппи Юнион». Carlsberg Deutschland также лишается 0,09% доли в «Балтике». Росимуществу также переходят 83 000 и 85 000 акций «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».
Путин 25 апреля подписал указ, который позволяет вводить временное управление иностранными активами. Этот режим включается в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны. В указе приведен краткий перечень первых иностранных активов, которые в качестве ответной меры на изъятие российских активов за рубежом передаются во временное управление Росимущества. Тогда речь шла о 83,73% акций энергетической компании «Юнипро» (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций энергокомпании «Фортум» (принадлежит финской Fortum).