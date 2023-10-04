Carlsberg объявил о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой»

«Балтика» основана в 1990 г., к настоящему моменту на 100% принадлежит Carlsberg Group. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и др. По итогам 2022 г. ее выручка увеличилась на 21,96% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. Президентом «Балтики» стал Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.