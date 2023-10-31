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Бизнес

Минфин отверг заявления Carlsberg о «краже» бизнеса в России

Ведомости

Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности российского государства, передача ее под временное управление не изменило структуру собственности. Так Минфин РФ прокомментировал слова гендиректора датского холдинга Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена о «краже» российскими властями бизнеса компании в стране.

«ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности», – говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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31 октября Carlsberg в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с «Балтикой». Ааруп-Андерсен заявил в свою очередь, что связи с российской пивоваренной компанией холдинга разорваны, а какая-либо сделка с властями РФ, которая будет «оправдывать незаконный захват бизнеса», невозможна.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.

В начале октября Carlsberg расторг с «Балтикой» лицензионные соглашения о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. 20 октября стало известно, что «Балтика» добилась судебного запрета для Carlsberg на расторжение лицензионных соглашений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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