Минфин отверг заявления Carlsberg о «краже» бизнеса в России
Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности российского государства, передача ее под временное управление не изменило структуру собственности. Так Минфин РФ прокомментировал слова гендиректора датского холдинга Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена о «краже» российскими властями бизнеса компании в стране.
«ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности», – говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
31 октября Carlsberg в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с «Балтикой». Ааруп-Андерсен заявил в свою очередь, что связи с российской пивоваренной компанией холдинга разорваны, а какая-либо сделка с властями РФ, которая будет «оправдывать незаконный захват бизнеса», невозможна.
В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.
В начале октября Carlsberg расторг с «Балтикой» лицензионные соглашения о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. 20 октября стало известно, что «Балтика» добилась судебного запрета для Carlsberg на расторжение лицензионных соглашений.