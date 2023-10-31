Минфин отверг заявления Carlsberg о «краже» бизнеса в России

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.