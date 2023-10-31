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Бизнес

Carlsberg объявил о списании связанных с «Балтикой» активов

Ведомости

Датский холдинг Carlsberg Group в своем отчете за III квартал объявил о списании активов, связанных с российской пивоваренной компанией «Балтика».

В документе отмечается, что после июльского президентского указа о передаче завода во временное управление Росимуществу связанные с ним инвестиции больше не подпадают под бухгалтерское определение инвестиций в акционерный капитал, поэтому они были переклассифицированы в дебиторскую задолженность перед правительством РФ. Она в свою очередь была полностью списана, а общая сумма списаний, отраженная в чистом результате операций в России, составила 7 млрд крон (почти $1 млрд).

Генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что связи с «Балтикой» у холдинга разорваны, а какая-либо сделка с РФ, которая будет «оправдывать незаконный захват бизнеса», невозможна, передает Reuters.

Carlsberg Group в марте 2022 г. заявила о намерениях уйти с российского рынка. В июне 2023 г. в компании сообщили, что подписали соглашение о продаже российского бизнеса. Но имя покупателя тогда не раскрыли. В Carlsberg уточнили, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.

Суд запретил Carlsberg расторгать лицензионные соглашения с «Балтикой»

Решение касается брендов Tuborg, Kronenbourg, Holsten и других

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.

4 октября датский холдинг сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. 20 октября стало известно, что «Балтика» добилась судебного запрета для Carlsberg на расторжение лицензионных соглашений.

«Балтика» основана в 1990 г., к настоящему моменту на 100% принадлежит Carlsberg Group. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и др. В 2022 г. ее выручка увеличилась на 22% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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