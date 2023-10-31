Carlsberg объявил о списании связанных с «Балтикой» активов

В документе отмечается, что после июльского президентского указа о передаче завода во временное управление Росимуществу связанные с ним инвестиции больше не подпадают под бухгалтерское определение инвестиций в акционерный капитал, поэтому они были переклассифицированы в дебиторскую задолженность перед правительством РФ. Она в свою очередь была полностью списана, а общая сумма списаний, отраженная в чистом результате операций в России, составила 7 млрд крон (почти $1 млрд).