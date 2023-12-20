VK приобрела российскую группу компаний Yclients
«Бесшовная интеграция сервисов Yclients в платформы VK позволит компаниям среднего и малого бизнеса повысить конверсии и предоставит новые инструменты для развития», – говорится в сообщении.
Компании смогут добавить сервис онлайн-записи в свои сообщества в соцсетях VK, подключить сервис чекаута, систему обратной связи и другие бизнес-функции. Для пользователей станет доступными запись через VK к различным специалистам, проведение оплаты и предоставление обратной связи.
Yclients была основана в 2010 г. Компания разработала облачные продукты для автоматизации бизнеса сферы услуг: «Арника», «Дента», SQNS, а также крупнейшую платформу Yclients и мобильное приложение для онлайн-записи Yplaces.
В конце ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке сообщил о планах VK приобрести долю в «Кассир.ру». Кроме того, один из собеседников газеты утверждает, что до конца года будет закрыта сделка по продаже VK 100% Intickets.ru.
В июне «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров крупных книжных издательств, двух топ-менеджеров сервисов цифровых книг и собеседника, близкого к руководству крупного книжного холдинга, писали о планах VK выйти на рынок аудиокниг. Представитель VK подтвердил, что компания планирует добавить аудиокниги в сервис «VK Музыка». Но детали переговоров с издательствами раскрыть отказался.