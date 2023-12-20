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VK приобрела российскую группу компаний Yclients

Ведомости

Российская инвестиционная технологическая корпорация VK приобрела 100% долей в группе компаний Yclients, которая разрабатывает облачные продукты для автоматизации бизнеса сферы услуг. Об этом сообщила пресс-служба VK.

«Бесшовная интеграция сервисов Yclients в платформы VK позволит компаниям среднего и малого бизнеса повысить конверсии и предоставит новые инструменты для развития», – говорится в сообщении.

Компании смогут добавить сервис онлайн-записи в свои сообщества в соцсетях VK, подключить сервис чекаута, систему обратной связи и другие бизнес-функции. Для пользователей станет доступными запись через VK к различным специалистам, проведение оплаты и предоставление обратной связи.

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Yclients была основана в 2010 г. Компания разработала облачные продукты для автоматизации бизнеса сферы услуг: «Арника», «Дента», SQNS, а также крупнейшую платформу Yclients и мобильное приложение для онлайн-записи Yplaces.

В конце ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке сообщил о планах VK приобрести долю в «Кассир.ру». Кроме того, один из собеседников газеты утверждает, что до конца года будет закрыта сделка по продаже VK 100% Intickets.ru.

В июне «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров крупных книжных издательств, двух топ-менеджеров сервисов цифровых книг и собеседника, близкого к руководству крупного книжного холдинга, писали о планах VK выйти на рынок аудиокниг. Представитель VK подтвердил, что компания планирует добавить аудиокниги в сервис «VK Музыка». Но детали переговоров с издательствами раскрыть отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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