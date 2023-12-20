VK приобрела российскую группу компаний Yclients

В конце ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке сообщил о планах VK приобрести долю в «Кассир.ру». Кроме того, один из собеседников газеты утверждает, что до конца года будет закрыта сделка по продаже VK 100% Intickets.ru.