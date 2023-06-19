Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

VK планирует выйти на рынок аудиокниг

В 2024 году компания может занять на нем долю в 5–10%
Дмитрий Игнатьев
Ведомости

VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, рассказали «Ведомостям» три топ-менеджера крупных книжных издательств, два топ-менеджера сервисов цифровых книг и собеседник, близкий к руководству крупного книжного холдинга. В ближайшие месяцы, по словам двух из них, VK добавит аудиокниги в свой музыкальный сервис «VK Музыка». Компания уже ведет переговоры с издательствами, уточнили они.

Бизнес-модель, в рамках которой будут монетизироваться аудиокниги, размер комиссии площадки на переговорах с издательствами пока не обсуждались, говорят собеседники «Ведомостей». Но в среднем комиссия сервисов цифровых книг составляет 30–50%, рассказывал ранее «Ведомостям» топ-менеджер крупного издательства.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных