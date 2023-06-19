VK планирует выйти на рынок аудиокниг

VK планирует выйти на рынок аудиокнигВ 2024 году компания может занять на нем долю в 5–10%
VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, рассказали «Ведомостям» три топ-менеджера крупных книжных издательств, два топ-менеджера сервисов цифровых книг и собеседник, близкий к руководству крупного книжного холдинга. В ближайшие месяцы, по словам двух из них, VK добавит аудиокниги в свой музыкальный сервис «VK Музыка». Компания уже ведет переговоры с издательствами, уточнили они.
Бизнес-модель, в рамках которой будут монетизироваться аудиокниги, размер комиссии площадки на переговорах с издательствами пока не обсуждались, говорят собеседники «Ведомостей». Но в среднем комиссия сервисов цифровых книг составляет 30–50%, рассказывал ранее «Ведомостям» топ-менеджер крупного издательства.
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