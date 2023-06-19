VK планирует выйти на рынок аудиокниг

VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, рассказали «Ведомостям» три топ-менеджера крупных книжных издательств, два топ-менеджера сервисов цифровых книг и собеседник, близкий к руководству крупного книжного холдинга. В ближайшие месяцы, по словам двух из них, VK добавит аудиокниги в свой музыкальный сервис «VK Музыка». Компания уже ведет переговоры с издательствами, уточнили они.