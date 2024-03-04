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Бизнес

JetBlue отказалась от покупки Spirit Airlines за $3,8 млрд по решению суда

Ведомости

Американские авиакомпании JetBlue и Spirit Airlines расторгнут соглашение о слиянии, сумма сделки должна была составить $3,8 млрд, сообщили в JetBlue. Это произошло после блокировки сделки федеральным судьей США.

«По соглашению JetBlue выплатит Spirit $69 млн, а прекращение соглашения решит все нерешенные вопросы, связанные со сделкой, и согласно которому любые претензии между ними будут взаимно сняты», – говорится в сообщении.

В январе Федеральный суд США заблокировал сделку по приобретению Spirit Airlines компанией JetBlue Airways за $3,8 млрд, поддержав иск минюста США. По версии ведомства, слияние приведет к снижению конкуренции в авиационном бизнесе и повышению цен для потребителей.

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Тогда JetBlue и Spirit Airlines объявили о несогласии с решением суда и намерении рассмотреть альтернативные варианты.

О планах JetBlue приобрести Spirit стало известно летом 2022 г. Стороны ожидали закрытия сделки не позднее первого полугодия 2024 г. СМИ отмечали, что в случае успешного завершения слияния будет создан пятый по величине авиаперевозчик в США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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