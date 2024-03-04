JetBlue отказалась от покупки Spirit Airlines за $3,8 млрд по решению суда
Американские авиакомпании JetBlue и Spirit Airlines расторгнут соглашение о слиянии, сумма сделки должна была составить $3,8 млрд, сообщили в JetBlue. Это произошло после блокировки сделки федеральным судьей США.
«По соглашению JetBlue выплатит Spirit $69 млн, а прекращение соглашения решит все нерешенные вопросы, связанные со сделкой, и согласно которому любые претензии между ними будут взаимно сняты», – говорится в сообщении.
В январе Федеральный суд США заблокировал сделку по приобретению Spirit Airlines компанией JetBlue Airways за $3,8 млрд, поддержав иск минюста США. По версии ведомства, слияние приведет к снижению конкуренции в авиационном бизнесе и повышению цен для потребителей.
Тогда JetBlue и Spirit Airlines объявили о несогласии с решением суда и намерении рассмотреть альтернативные варианты.
О планах JetBlue приобрести Spirit стало известно летом 2022 г. Стороны ожидали закрытия сделки не позднее первого полугодия 2024 г. СМИ отмечали, что в случае успешного завершения слияния будет создан пятый по величине авиаперевозчик в США.