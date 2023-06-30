S7 снова объединит авиакомпании «Глобус» и «Сибирь»
Группа S7 сообщила о своем решении объединить авиакомпании «Глобус» и «Сибирь». В результате реорганизации «Глобус» прекратит деятельность, сообщила пресс-служба компании.
«Решением единственного акционера АО "Авиакомпания "Сибирь" принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Глобус"», – приводит сообщение ТАСС.
«Глобус» был создан в 2008 г. для развития внутри холдинга чартерных перевозок, в S7 быстро поняли, что этот сегмент невыгоден, но уже созданную авиакомпанию сохранили, говорила в 2019 г. «Ведомостям» акционер (на тот момент – старший вице-президент) S7 Татьяна Филева. Тогда холдинговая компания решила в первый раз объединить «Глобус» и «Сибирь», процесс завершился уже в следующем, 2020 г.
Летом 2021 г. S7 объявила о создании лоукостера Citrus, который в начале февраля 2022 г. получил сертификат эксплуатанта для коммерческих перевозок именно на базе юрлица «Глобус». Лоукостер, как ожидалось, с лета 2022 г. должен был начать полеты на самолетах Airbus A320neo, к 2024 г. его парк планировалось увеличить до 24 самолетов.
В начале июня того же года S7 объявила о заморозке проекта, объяснив это решение тем, что из-за санкций Запада поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся. S7 и «Глобус» тем летом продолжили выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках. Также они получили возможность перерегистрировать самолеты в России, чтобы продолжить их эксплуатацию.