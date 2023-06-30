S7 снова объединит авиакомпании «Глобус» и «Сибирь»

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках. Также они получили возможность перерегистрировать самолеты в России, чтобы продолжить их эксплуатацию.