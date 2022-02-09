Лоукостеру S7 Citrus разрешили перевозить пассажиров

Группа S7 объявила о создании лоукостера Citrus летом 2021 г. Начать полеты планировалось летом 2022 г. Citrus будет выполнять полеты на самолетах Airbus A320neo в монокомпоновке – на 186 кресел экономкласса. В 2022 г. в парке перевозчика будет 8 самолетов, в 2023 г. – 16, в 2024 г. – 24 машины. Количество маршрутов будет увеличиваться с 22 в 2022 г. до 42 в 2023 г. и до 66 в 2024 г. В 2022 г. компания планирует перевезти 1 млн человек, в 2024 г. – 7,8 млн, объявляла ранее S7.