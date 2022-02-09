Лоукостеру S7 Citrus разрешили перевозить пассажиров

Лоукостеру S7 Citrus разрешили перевозить пассажировНовая авиакомпания получила сертификат эксплуатанта
Новый низкобюджетный авиаперевозчик группы S7 Citrus получил сертификат эксплуатанта, сообщила авиакомпания S7. Этот документ необходим для запуска коммерческих авиаперевозок, он подтверждает соответствие авиакомпании требованиям российского законодательства.
Как отмечается в сообщении, сертификат эксплуатанта Citrus получила на базе юридического лица «Глобус», также входящего в группу. На текущем этапе он необходим для настройки внутренних информационных систем авиакомпании и организации системы продаж, пояснил представитель S7.
Группа S7 объявила о создании лоукостера Citrus летом 2021 г. Начать полеты планировалось летом 2022 г. Citrus будет выполнять полеты на самолетах Airbus A320neo в монокомпоновке – на 186 кресел экономкласса. В 2022 г. в парке перевозчика будет 8 самолетов, в 2023 г. – 16, в 2024 г. – 24 машины. Количество маршрутов будет увеличиваться с 22 в 2022 г. до 42 в 2023 г. и до 66 в 2024 г. В 2022 г. компания планирует перевезти 1 млн человек, в 2024 г. – 7,8 млн, объявляла ранее S7.
Объем инвестиций в проект Citrus на начальном этапе гендиректор S7 Татьяна Филева оценивала в 2,5–3 млрд руб. (с учетом лизинга самолетов) – это собственные средства группы S7. Окупить инвестиции рассчитывали за четыре года.
Открытие продаж авиабилетов запланировано на весну 2022 г. Базироваться новый лоукостер будет в аэропортах Казани и Омска («Ведомости» писали об этом 8 декабря).
Компания продолжит переговоры с другими региональными аэропортами и финализирует маршрутную сеть позднее, говорил представитель S7. По оценке компании, сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полного удовлетворения спроса в этих городах, учитывая их население (1,26 млн и 1,14 млн человек соответственно) и экономику. Ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового авиаперевозчика.
Сейчас в России есть всего одна низкобюджетная авиакомпания. Это «Победа», входящая в группу «Аэрофлот». Этот лоукостер начал полеты в конце 2014 г., на данный момент эксплуатирует 44 самолета Boeing 737–800 в монокомпоновке. По итогам 2021 г. перевозчик заработал 4,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 г. Пассажиропоток лоукостера за прошлый год вырос на 59% до 14,4 млн человек. Это соответствует отраслевой динамике: по данным Росавиации, в 2021 г. российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров (+60%).
Прямой конкуренции у Citrus с «Победой» быть не должно, по крайней мере, на значительной части маршрутов, считает директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, конкурентами нового лоукостера будут в основном межрегиональные перевозчики, которые используют российские самолеты и получают субсидии на полеты минуя Москву (например, авиакомпании «Азимут» и Red Wings).
Citrus делает ставку на минимизацию издержек на пассажирокилометр – его самолеты А320neo на 186 мест «как раз заточены под это», отмечает Пантелеев. Авиакомпании, летающие по субсидируемым направлениям, как правило, используют самолеты меньшей кресельной емкости – Embraer 170 (76 мест) и SSJ–100 (95–100 мест). Какая из этих моделей окажется выгоднее, пока непонятно, сказал эксперт «Ведомостям». Впрочем, он допускает, что Citrus тоже будет претендовать на субсидии, но подчеркивает, что при их распределении приоритет отдается тем перевозчикам, которые используют отечественные самолеты.
На выполнение субсидируемых рейсов в облет Москвы в 2021 г. правительство выделило 7,7 млрд руб., в 2022 г. предполагается выдать 9,3 млрд руб.