Кассация утвердила взыскание с Airbus в пользу «дочки» «Ростеха» $5,1 млн
«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения», – указано в карточке.
В октябре 2023 г. девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении иска «Авиакапитал сервиса» (АКС, лизинговая компания «Ростеха») к Airbus.
«Авиакапитал сервис» обратился в суд с требованием взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн в декабре прошлого года. Эти средства компания перевела европейскому авиапроизводителю, они должны были пойти в счет оплаты будущих поставок восьми дальнемагистральных самолетов А350-900 и девяти воздушных судов А350-1000. Данные воздушные суда предназначались «Аэрофлоту», они должны были встать на линии из Москвы в Нью-Йорк, Лондон, Майами, Дубай, Осаку и Пекин.
Однако самолеты в РФ не были поставлены, а деньги «были присвоены Airbus под предлогом санкций», сообщали в «Ростехе». Airbus проигнорировал досудебные претензии российской стороны, и АКС счел удержание аванса европейской компанией необоснованным обогащением. Airbus, в свою очередь, ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. Компания аргументировала это тем фактом, что между сторонами было заключено арбитражное соглашение о рассмотрении споров, касающихся производства и поставок самолетов, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже.
В мае 2023 г. Арбитражный суд Москвы встал на сторону АКС и ввел запрет на рассмотрение спора в зарубежных инстанциях.