Кассация утвердила взыскание с Airbus в пользу «дочки» «Ростеха» $5,1 млн

Однако самолеты в РФ не были поставлены, а деньги «были присвоены Airbus под предлогом санкций», сообщали в «Ростехе». Airbus проигнорировал досудебные претензии российской стороны, и АКС счел удержание аванса европейской компанией необоснованным обогащением. Airbus, в свою очередь, ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. Компания аргументировала это тем фактом, что между сторонами было заключено арбитражное соглашение о рассмотрении споров, касающихся производства и поставок самолетов, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже.