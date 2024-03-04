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Бизнес

Кассация утвердила взыскание с Airbus в пользу «дочки» «Ростеха» $5,1 млн

Ведомости

Арбитражный суд Московского округа утвердил решение прежней инстанции по иску лизинговой «дочки» «Ростеха» – компании «Авиакапитал-сервис» – к европейскому авиапроизводителю Airbus о возврате $5,1 млн аванса за самолеты для «Аэрофлота», следует из картотеки суда.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения», – указано в карточке.

В октябре 2023 г. девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении иска «Авиакапитал сервиса» (АКС, лизинговая компания «Ростеха») к Airbus. 

«Авиакапитал сервис» обратился в суд с требованием взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн в декабре прошлого года. Эти средства компания перевела европейскому авиапроизводителю, они должны были пойти в счет оплаты будущих поставок восьми дальнемагистральных самолетов А350-900 и девяти воздушных судов А350-1000. Данные воздушные суда предназначались «Аэрофлоту», они должны были встать на линии из Москвы в Нью-Йорк, Лондон, Майами, Дубай, Осаку и Пекин.

Однако самолеты в РФ не были поставлены, а деньги «были присвоены Airbus под предлогом санкций», сообщали в «Ростехе». Airbus проигнорировал досудебные претензии российской стороны, и АКС счел удержание аванса европейской компанией необоснованным обогащением. Airbus, в свою очередь, ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. Компания аргументировала это тем фактом, что между сторонами было заключено арбитражное соглашение о рассмотрении споров, касающихся производства и поставок самолетов, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже. 

В мае 2023 г. Арбитражный суд Москвы встал на сторону АКС и ввел запрет на рассмотрение спора в зарубежных инстанциях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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