Апелляция поддержала взыскание с Airbus в пользу структуры «Ростеха» $5,1 млн

«Авиакапитал Сервис» обратилась в суд с требованием взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн в декабре прошлого года. Эти средства лизинговая компания перевела европейскому авиапроизводителю, говорится в материалах дела. Средства должны были пойти в счет оплаты будущих поставок восьми дальнемагистральных самолетов А350-900 и девяти воздушных судов А350-1000. Как отмечали ранее СМИ, воздушные суда предназначались «Аэрофлоту» и должны были встать на линии из Москвы в Нью-Йорк, Лондон, Майами, Дубай, Осаку и Пекин.