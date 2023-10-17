Апелляция поддержала взыскание с Airbus в пользу структуры «Ростеха» $5,1 млн
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении иска «Авиакапитал-сервиса» (АКС, лизинговая компания «Ростеха») к Airbus. Об этом сообщается в карточке дела на сайте московского арбитража.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – говорится в материалах суда.
«Авиакапитал Сервис» обратилась в суд с требованием взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн в декабре прошлого года. Эти средства лизинговая компания перевела европейскому авиапроизводителю, говорится в материалах дела. Средства должны были пойти в счет оплаты будущих поставок восьми дальнемагистральных самолетов А350-900 и девяти воздушных судов А350-1000. Как отмечали ранее СМИ, воздушные суда предназначались «Аэрофлоту» и должны были встать на линии из Москвы в Нью-Йорк, Лондон, Майами, Дубай, Осаку и Пекин.
Самолеты в РФ не поступили, а деньги «были присвоены Airbus под предлогом санкций», омтетили в «Ростехе». Airbus проигнорировал досудебные претензии российской стороны, и АКС счел удержание аванса европейской компанией необоснованным обогащением.
Airbus, писали «Ведомости», ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения, так как между сторонами заключено арбитражное соглашение о рассмотрении споров, касающихся производства и поставок самолетов, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже.
В конце мая Арбитражный суд Москвы встал на сторону АКС и ввел запрет на рассмотрение спора в зарубежных инстанциях. Он счел, что компания не может защитить свои интересы в европейском суде из-за запрета въезда на территорию ЕС и перевода средств. В июле суд удовлетворил иск АКС, взыскав с Airbus $5,1 млн.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.