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Бизнес

Апелляция поддержала взыскание с Airbus в пользу структуры «Ростеха» $5,1 млн

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении иска «Авиакапитал-сервиса» (АКС, лизинговая компания «Ростеха») к Airbus. Об этом сообщается в карточке дела на сайте московского арбитража.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – говорится в материалах суда.

«Авиакапитал Сервис» обратилась в суд с требованием взыскать с Airbus предоплату на $5,1 млн в декабре прошлого года. Эти средства лизинговая компания перевела европейскому авиапроизводителю, говорится в материалах дела. Средства должны были пойти в счет оплаты будущих поставок восьми дальнемагистральных самолетов А350-900 и девяти воздушных судов А350-1000. Как отмечали ранее СМИ, воздушные суда предназначались «Аэрофлоту» и должны были встать на линии из Москвы в Нью-Йорк, Лондон, Майами, Дубай, Осаку и Пекин.

Самолеты в РФ не поступили, а деньги «были присвоены Airbus под предлогом санкций», омтетили в «Ростехе». Airbus проигнорировал досудебные претензии российской стороны, и АКС счел удержание аванса европейской компанией необоснованным обогащением.

Airbus, писали «Ведомости», ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения, так как между сторонами заключено арбитражное соглашение о рассмотрении споров, касающихся производства и поставок самолетов, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже. 

В конце мая Арбитражный суд Москвы встал на сторону АКС и ввел запрет на рассмотрение спора в зарубежных инстанциях. Он счел, что компания не может защитить свои интересы в европейском суде из-за запрета въезда на территорию ЕС и перевода средств. В июле суд удовлетворил иск АКС, взыскав с  Airbus $5,1 млн.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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