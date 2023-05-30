Суд запретил переносить спор структуры «Ростеха» с Airbus за рубеж

АКС подал иск о запрете продолжать арбитражное разбирательство с Airbus в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже 26 апреля. Спор касается $5,1 млн аванса, который лизинговая компания перевела европейскому авиапроизводителю, говорится в материалах дела. Средства должны были пойти в счет оплаты будущих поставок дальнемагистральных самолетов Airbus A350 для «Аэрофлота».