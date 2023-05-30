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Суд запретил переносить спор структуры «Ростеха» с Airbus за рубеж

Теперь иск об авансе за самолеты для «Аэрофлота» будут рассматривать в Москве
Герман Костринский
Средства должны были пойти в счет оплаты будущих поставок дальнемагистральных самолетов Airbus A350 для «Аэрофлота» / Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы 29 мая 2023 г. ввел запрет на рассмотрение спора «Авиакапитал-сервиса» (АКС, лизинговая компания «Ростеха») с Airbus в зарубежных инстанциях. Это следует из карточки дела на сайте московского арбитража.

АКС подал иск о запрете продолжать арбитражное разбирательство с Airbus в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже 26 апреля. Спор касается $5,1 млн аванса, который лизинговая компания перевела европейскому авиапроизводителю, говорится в материалах дела. Средства должны были пойти в счет оплаты будущих поставок дальнемагистральных самолетов Airbus A350 для «Аэрофлота».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных