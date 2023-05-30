Суд запретил переносить спор структуры «Ростеха» с Airbus за рубеж

Суд запретил переносить спор структуры «Ростеха» с Airbus за рубежТеперь иск об авансе за самолеты для «Аэрофлота» будут рассматривать в Москве
Арбитражный суд Москвы 29 мая 2023 г. ввел запрет на рассмотрение спора «Авиакапитал-сервиса» (АКС, лизинговая компания «Ростеха») с Airbus в зарубежных инстанциях. Это следует из карточки дела на сайте московского арбитража.
АКС подал иск о запрете продолжать арбитражное разбирательство с Airbus в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже 26 апреля. Спор касается $5,1 млн аванса, который лизинговая компания перевела европейскому авиапроизводителю, говорится в материалах дела. Средства должны были пойти в счет оплаты будущих поставок дальнемагистральных самолетов Airbus A350 для «Аэрофлота».
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