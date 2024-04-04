Ford отложит выпуск новых электромобилей на фоне замедления их продаж в США
Ford отложит выпуск новых электрических пикапов и большого электрического внедорожника, а также добавит в линейку газоэлектрические гибридные автомобили из-за замедления спроса на электромобили в США, пишет издание Associated Press со ссылкой на заявление компании.
Отсрочка выпуска новых моделей произошла на фоне замедления роста продаж электромобилей в США до 2,7% в I квартале текущего года, утверждает издание. Associated Press напоминает, что в прошлом году спрос составлял 47% и способствовал рекордным продажам и доле рынка в 7,6%.
Согласно изданию, компания отложит выпуск электрического пикапа на год, до 2026 г. Выпуск большого электрического внедорожника с тремя рядами сидений будет отложен на два года – до 2027 г.
14 марта американский телеканал CNBC сообщил, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, на фоне чего происходит широкий возврат к более смешанному предложению автомобилей. Так, например, крупнейшие автопроизводители (Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Aston Martin) сокращают или откладывают свои планы по выпуску электромобилей.