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Ford отложит выпуск новых электромобилей на фоне замедления их продаж в США

Ведомости

Ford отложит выпуск новых электрических пикапов и большого электрического внедорожника, а также добавит в линейку газоэлектрические гибридные автомобили из-за замедления спроса на электромобили в США, пишет издание Associated Press со ссылкой на заявление компании.

Отсрочка выпуска новых моделей произошла на фоне замедления роста продаж электромобилей в США до 2,7% в I квартале текущего года, утверждает издание. Associated Press напоминает, что в прошлом году спрос составлял 47% и способствовал рекордным продажам и доле рынка в 7,6%.

Согласно изданию, компания отложит выпуск электрического пикапа на год, до 2026 г. Выпуск большого электрического внедорожника с тремя рядами сидений будет отложен на два года – до 2027 г.

14 марта американский телеканал CNBC сообщил, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, на фоне чего происходит широкий возврат к более смешанному предложению автомобилей. Так, например, крупнейшие автопроизводители (Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Aston Martin) сокращают или откладывают свои планы по выпуску электромобилей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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