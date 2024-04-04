Ford отложит выпуск новых электромобилей на фоне замедления их продаж в США

14 марта американский телеканал CNBC сообщил, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, на фоне чего происходит широкий возврат к более смешанному предложению автомобилей. Так, например, крупнейшие автопроизводители (Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Aston Martin) сокращают или откладывают свои планы по выпуску электромобилей.