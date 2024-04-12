Конкурсный управляющий российской «Гугл» потребовал от Google 9,99 млрд рублей

Российская «Гугл» выплатила дивиденды 22 декабря 2021 г. В документе отмечается, что на тот момент компания уже отвечала признакам неплатежеспособности. Решение о выплате дивидендов принималось во время судебных тяжб с медиахолдингом «Царьград», обращает внимание Таляровский. В заявлении говорится, что «Гугл» предвидела наложение значительных штрафов и хотела уклониться от исполнения законодательства РФ, решив вывести средства в пользу материнской компании.