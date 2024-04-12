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Конкурсный управляющий российской «Гугл» потребовал от Google 9,99 млрд рублей

Ведомости

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился с заявлением в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением «дочкой» 9,49 млрд руб. дивидендов в адрес материнской Google. Заявление опубликовано на Федресурсе.

Таляровский также требует признать недействительным перечисление налогов на дивиденды в размере 500 млн руб. В связи с этим конкурсный управляющий просит суд взыскать с американской Google 9,99 млрд руб. 

Как следует из заявления, Таляровский считает, что выплата дивидендов нарушает права и законные интересы российской «Гугл» и ее кредиторов. Недействительность сделок он обосновывает тем, что они проводились на фоне грядущего банкротства «дочки» Google и наносили ущерб кредиторам. 

Российская «Гугл» выплатила дивиденды 22 декабря 2021 г. В документе отмечается, что на тот момент компания уже отвечала признакам неплатежеспособности. Решение о выплате дивидендов принималось во время судебных тяжб с медиахолдингом «Царьград», обращает внимание Таляровский. В заявлении говорится, что «Гугл» предвидела наложение значительных штрафов и хотела уклониться от исполнения законодательства РФ, решив вывести средства в пользу материнской компании.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл» – 18 октября 2023 г. Компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб., писали «Ведомости». Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Валерия Таляровского, который ранее был временным управляющим ООО. В июне 2022 г. ООО «Гугл» обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с «невозможностью исполнения денежных обязательств». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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