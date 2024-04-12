Конкурсный управляющий российской «Гугл» потребовал от Google 9,99 млрд рублей
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился с заявлением в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением «дочкой» 9,49 млрд руб. дивидендов в адрес материнской Google. Заявление опубликовано на Федресурсе.
Таляровский также требует признать недействительным перечисление налогов на дивиденды в размере 500 млн руб. В связи с этим конкурсный управляющий просит суд взыскать с американской Google 9,99 млрд руб.
Как следует из заявления, Таляровский считает, что выплата дивидендов нарушает права и законные интересы российской «Гугл» и ее кредиторов. Недействительность сделок он обосновывает тем, что они проводились на фоне грядущего банкротства «дочки» Google и наносили ущерб кредиторам.
Российская «Гугл» выплатила дивиденды 22 декабря 2021 г. В документе отмечается, что на тот момент компания уже отвечала признакам неплатежеспособности. Решение о выплате дивидендов принималось во время судебных тяжб с медиахолдингом «Царьград», обращает внимание Таляровский. В заявлении говорится, что «Гугл» предвидела наложение значительных штрафов и хотела уклониться от исполнения законодательства РФ, решив вывести средства в пользу материнской компании.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл» – 18 октября 2023 г. Компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб., писали «Ведомости». Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Валерия Таляровского, который ранее был временным управляющим ООО. В июне 2022 г. ООО «Гугл» обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с «невозможностью исполнения денежных обязательств».