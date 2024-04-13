В РФ растет число заключенных с помощью нотариусов сделок с недвижимостью
В первом квартале этого года нотариусы удостоверили 51 800 сделок с земельными участками со строениями и без них, это на 6% больше аналогичного периода 2023 г. Положительная динамика наблюдалась и по итогам прошлого года: через юристов прошло более 266 000 таких сделок, что на 7% превышает показатель 2022 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.
Чаще всего с этой целью к нотариусам обращались жители Краснодарского края, Московской и Ростовской областей, Дагестана и Ленинградской области. Также среди регионов-лидеров Татарстан, Ставропольский край, Башкортостан, Крым и Волгоградская область.
«Обращение к нотариусу при удостоверении сделки с недвижимостью обеспечивает для всех участников повышенные гарантии безопасности. При покупке участка и дачи – это не менее важно, чем в случае с квартирой», – говорится в сообщении.
Как пояснили в палате, нотариус поможет проверить, проведено ли межевание на участке, вид его разрешенного использования, запросить выписку из ЕГРН и данные из ЗАГСа, а также учесть множество других моментов при покупке участка.
5 апреля «Ведомости» писали, что в Минюсте рассчитывают усилить госрегулирование деятельности нотариусов. Так, ведомство готовит закон, которым предлагается ввести госрегулирование тарифов. Помимо этого министерство хочет наделить себя правом лишения нотариусов их статуса. Как рассказал замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Антон Бенов на круглом столе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации, первый драфт законопроекта будет готов к концу апреля.