В РФ растет число заключенных с помощью нотариусов сделок с недвижимостью

В первом квартале этого года нотариусы удостоверили 51 800 сделок с земельными участками со строениями и без них, это на 6% больше аналогичного периода 2023 г. Положительная динамика наблюдалась и по итогам прошлого года: через юристов прошло более 266 000 таких сделок, что на 7% превышает показатель 2022 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.