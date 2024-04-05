В Минюсте рассказали, что хотят поменять в нотариате

Представитель Минюста также представил концептуальные изменения в нотариальной деятельности, которые будут отражены в разрабатываемом документе. Как следует из слов Бенова, претензия к нынешнему правовому регулированию состоит в том, что сейчас контроль за нотариатом осуществляется исключительно нотариальным сообществом, а государство «не имеет никаких механизмов и рычагов, чтобы каким-либо образом на него воздействовать». Помимо этого важные направления нотариальной деятельности регулируются множеством подзаконных актов (порядка 50). При этом контрольные полномочия Минюста ограничены проверками делопроизводства, а механизм ценообразования на услуги находится в руках нотариального сообщества, посетовал Бенов, который в целом повторил озвученные в Совфеде 6 декабря аргументы министра юстиции Константина Чуйченко.