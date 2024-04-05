В Минюсте рассказали, что хотят поменять в нотариате

В Минюсте рассказали, что хотят поменять в нотариатеВ ведомстве рассчитывают усилить госрегулирование отрасли
В первом варианте проекта закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», который готовит Минюст, предлагается госрегулирование тарифов. Помимо этого ведомство хочет наделить себя правом лишения нотариусов их статуса
Первый драфт законопроекта будет готов к концу апреля. Об этом рассказал замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Антон Бенов на круглом столе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации.
Представитель Минюста также представил концептуальные изменения в нотариальной деятельности, которые будут отражены в разрабатываемом документе. Как следует из слов Бенова, претензия к нынешнему правовому регулированию состоит в том, что сейчас контроль за нотариатом осуществляется исключительно нотариальным сообществом, а государство «не имеет никаких механизмов и рычагов, чтобы каким-либо образом на него воздействовать». Помимо этого важные направления нотариальной деятельности регулируются множеством подзаконных актов (порядка 50). При этом контрольные полномочия Минюста ограничены проверками делопроизводства, а механизм ценообразования на услуги находится в руках нотариального сообщества, посетовал Бенов, который в целом повторил озвученные в Совфеде 6 декабря аргументы министра юстиции Константина Чуйченко.
В связи с этим, по словам Бенова, планируется нововведение – предельные нотариальные тарифы будут устанавливаться государством (в регионах тарифы исходя из этого будут устанавливать специальные комиссии), а объем подзаконного регулирования будет уменьшен за счет погружения нормативно-правовых актов в тело закона.
Концептуально проект закона о нотариате является правильным и актуальным, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Необходимо решить проблему неконтролируемой «двухуровневой» (нотариальный тариф и услуги технического/правового характера) системы оплаты, которая в том числе делает нотариальные услуги недоступными для многих заявителей, отметил он. «Единый тариф не может учесть всех нюансов хозяйственной деятельности каждого отдельного нотариуса (размер арендных ставок и разницу в ожиданиях сотрудников), а это грозит попытками получения денежных средств обходными, возможно, не вполне законными путями», – возражает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Новый закон должен будет решить вопросы «входа в профессию» нотариуса. «Сложность, закрытость и проблемы, связанные с получением статуса нотариуса, всем хорошо известны», – заявил замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста. В настоящее время существует трехэтапная система входа в профессию, во многом регулируемая подзаконными актами, контроля за принятием и содержанием которых фактически нет, пояснил «Ведомостям» Кузнецов.
Еще одна проблема, которая оказалась под пристальным вниманием профильного ведомства, – «масса случаев злоупотребления» институтом временного замещения нотариусов, «когда на протяжении очень длительного времени функции нотариуса исполняют его помощники».
Для усиления контроля Минюст предлагает ввести институт административного приостановления статуса нотариуса и возможности прекращения статуса нотариуса своим решением. Последнее, по мнению Бенова, «позволит не загружать суды лишними заявлениями и в целом снизить бюрократическую загрузку». Вместе с ведущим круглого стола членом комитета Николаем Владимировым представитель Минюста договорились обсудить нововведения на площадке рабочей группы Совфеда. Участвующий в круглом столе президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, в свою очередь, выразил надежду, что новый закон будет принят с учетом экспертных предложений нотариата. «Со стороны нотариального сообщества я заверяю, что мы готовы к конструктивному диалогу», – заверил Корсик и добавил, что в последние годы «Основы законодательства РФ о нотариате» «активно менялись и совершенствовались», а сам принятый в 1993 г. акт «не является мертвым».
Ведомство также планирует исключить из законодательства государственный нотариат, поскольку фактически его уже не существует. 6 декабря спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на встрече с Чуйченко поручила профильному комитету верхней палаты совместно с Минюстом подготовить законопроект о государственной системе оказания нотариальных услуг, после того как тот сказал, что в России нет ни одного государственного нотариуса.