Суд запретил OMV вести спор с «Газпромом» в международном арбитраже

В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию до 2040 г. Председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что договор предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины». В феврале этого года министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения контракта.