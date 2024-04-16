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Суд запретил OMV вести спор с «Газпромом» в международном арбитраже

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил компании OMV Exploration & Production GmbH – «дочке» австрийской OMV – вести спор с «Газпромом» в международном арбитраже, следует из данных судебной картотеки. 

«Иск удовлетворить полностью», – говорится в карточке дела. Судебное заседание по иску состоялось 16 апреля.

«Газпром» подал исковое заявление к OMV Exploration & Production GmbH 22 марта. В нем российская компания попросила суд запретить разбирательство с «дочкой» OMV в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты и присудить денежные средства в случае неисполнения определения суда.

OMV Exploration & Production GmbH (100% «дочка» OMV) занимается разведкой и добычей нефти и газа в Центральной и Восточной Европе, Африке, Северном море и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также компания владеет долями в совместных с «Газпромом» предприятиях: 24,99% в «Севернефтегазпроме» и одной привилегированной акцией в «Газпром ЮРГМ девелопмент», которая дает ей право получать дивиденды в размере 99,99% от чистой прибыли компании, писал ТАСС.

В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию до 2040 г. Председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что договор предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины». В феврале этого года министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения контракта.

19 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли OMV и немецкой Wintershall Dea в совместных предприятиях с «Газпромом» в юрлицах – операторах Южно-Русского и Уренгойского месторождений будут принудительно проданы российским собственникам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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