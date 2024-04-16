Суд запретил OMV вести спор с «Газпромом» в международном арбитраже
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил компании OMV Exploration & Production GmbH – «дочке» австрийской OMV – вести спор с «Газпромом» в международном арбитраже, следует из данных судебной картотеки.
«Иск удовлетворить полностью», – говорится в карточке дела. Судебное заседание по иску состоялось 16 апреля.
«Газпром» подал исковое заявление к OMV Exploration & Production GmbH 22 марта. В нем российская компания попросила суд запретить разбирательство с «дочкой» OMV в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты и присудить денежные средства в случае неисполнения определения суда.
OMV Exploration & Production GmbH (100% «дочка» OMV) занимается разведкой и добычей нефти и газа в Центральной и Восточной Европе, Африке, Северном море и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также компания владеет долями в совместных с «Газпромом» предприятиях: 24,99% в «Севернефтегазпроме» и одной привилегированной акцией в «Газпром ЮРГМ девелопмент», которая дает ей право получать дивиденды в размере 99,99% от чистой прибыли компании, писал ТАСС.
В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию до 2040 г. Председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что договор предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины». В феврале этого года министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения контракта.
19 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли OMV и немецкой Wintershall Dea в совместных предприятиях с «Газпромом» в юрлицах – операторах Южно-Русского и Уренгойского месторождений будут принудительно проданы российским собственникам.