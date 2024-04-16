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Власти Литвы договорились с Rheinmetall о строительстве завода боеприпасов

Ведомости

Власти Литвы и немецкая оборонно-промышленная компания Rheinmetall подписали протокол о намерениях построить в республике завод по производству боеприпасов. Об этом сообщается на сайте правительства Литвы.

Документ подписали министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас и директор по развитию международных стратегических программ Rheinmetall Максимилиан Фроч. Стороны отметили «взаимные обязательства и намерения» относительно скорейшего начала строительства завода по производству 155-мм боеприпасов, говорится в сообщении.

Россия, как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, долго будет оставаться «самой большой угрозой для Европы», поэтому необходимо как можно быстрее инвестировать в военную подготовку и оборонную промышленность. 

Создание завода уменьшит зависимость Литвы от длинных цепочек поставок, которые сейчас создают большие проблемы в удовлетворении потребностей армий в странах Евросоюза и во всем мире, добавил Кащюнас.

«Развитие такой инфраструктуры в Литве не только создаст дополнительные рабочие места, но и перенесет сюда компетенции партнеров и технологии оборонной промышленности, что является серьезным прорывом для дальнейшего развития оборонной промышленности и реагирования на безопасность», – сказал министр обороны.

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В марте AFP сообщило, что Rheinmetall планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов. Предприятия будут выпускать снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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