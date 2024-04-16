Власти Литвы договорились с Rheinmetall о строительстве завода боеприпасов

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В марте AFP сообщило, что Rheinmetall планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов. Предприятия будут выпускать снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.