Власти Литвы договорились с Rheinmetall о строительстве завода боеприпасов
Власти Литвы и немецкая оборонно-промышленная компания Rheinmetall подписали протокол о намерениях построить в республике завод по производству боеприпасов. Об этом сообщается на сайте правительства Литвы.
Документ подписали министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас и директор по развитию международных стратегических программ Rheinmetall Максимилиан Фроч. Стороны отметили «взаимные обязательства и намерения» относительно скорейшего начала строительства завода по производству 155-мм боеприпасов, говорится в сообщении.
Россия, как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, долго будет оставаться «самой большой угрозой для Европы», поэтому необходимо как можно быстрее инвестировать в военную подготовку и оборонную промышленность.
Создание завода уменьшит зависимость Литвы от длинных цепочек поставок, которые сейчас создают большие проблемы в удовлетворении потребностей армий в странах Евросоюза и во всем мире, добавил Кащюнас.
«Развитие такой инфраструктуры в Литве не только создаст дополнительные рабочие места, но и перенесет сюда компетенции партнеров и технологии оборонной промышленности, что является серьезным прорывом для дальнейшего развития оборонной промышленности и реагирования на безопасность», – сказал министр обороны.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В марте AFP сообщило, что Rheinmetall планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов. Предприятия будут выпускать снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.