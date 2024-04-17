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Литва возобновила импорт российского зерна

Ведомости

В феврале 2024 г. Литва возобновила закупку зерна из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы.

Агентство отмечает, что это первая за полгода поставка российского зерна в Литву. В феврале страна импортировала 12 200 т продукции на 1,95 млн евро. 

Нарастила поставки также Латвия, которая в феврале закупила у России 58 800 т зерна на 10 млн евро. Месяцем ранее в республику было ввезено 52 600 т продукции из РФ на 8,7 млн евро. В общей сложности в феврале страны ЕС импортировали 92 600 т российского зерна на 16,9 млн евро.

Литва прекратила закупку зерна из РФ в мае 2023 г. Предыдущая поставка была осуществлена в июле того же года.

20 марта 2024 г. министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с требованием запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз (ЕС). Financial Times тогда же писала, что ЕК может ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну. По данным газеты, пошлины в размере 50% могут быть также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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