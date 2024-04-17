Литва возобновила импорт российского зерна

20 марта 2024 г. министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с требованием запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз (ЕС). Financial Times тогда же писала, что ЕК может ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну. По данным газеты, пошлины в размере 50% могут быть также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.