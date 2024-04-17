Литва возобновила импорт российского зерна
В феврале 2024 г. Литва возобновила закупку зерна из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы.
Агентство отмечает, что это первая за полгода поставка российского зерна в Литву. В феврале страна импортировала 12 200 т продукции на 1,95 млн евро.
Нарастила поставки также Латвия, которая в феврале закупила у России 58 800 т зерна на 10 млн евро. Месяцем ранее в республику было ввезено 52 600 т продукции из РФ на 8,7 млн евро. В общей сложности в феврале страны ЕС импортировали 92 600 т российского зерна на 16,9 млн евро.
Литва прекратила закупку зерна из РФ в мае 2023 г. Предыдущая поставка была осуществлена в июле того же года.
20 марта 2024 г. министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с требованием запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз (ЕС). Financial Times тогда же писала, что ЕК может ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну. По данным газеты, пошлины в размере 50% могут быть также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.