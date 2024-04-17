ЕС увеличил импорт удобрений из РФ до максимума с декабря 2022 года
ЕС в феврале 2024 г. увеличил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 г. 167 млн евро, подсчитали «РИА Новости» на основе статистики Евросоюза.
ЕС в феврале приобрел 521 000 т удобрений из РФ на 167,4 млн евро. Это на 16% больше, чем месяцем ранее в физическом выражении и на 21% – в денежном. В денежном выражении показатель достиг максимума с декабря 2022 г., когда было куплено удобрений на 185,3 млн евро. Отмечается, что сильнее всего выросли закупки у Бельгии – почти в пять раз – до 24 млн евро.
При этом крупнейшим закупщиком российских удобрений третий месяц подряд стала Польша, которая нарастила импорт на 38% в феврале до 44 млн евро.
Согласно материалам Ассоциации морских торговых портов (АМТП), с которыми ознакомились «Ведомости», перевалка удобрений на экспорт в российских портах Балтийского бассейна в I квартале 2024 г. выросла на 43% в годовом выражении и составила 7,7 млн т. Кроме того, источник рассказал «Ведомостям», что общий экспорт удобрений из России в 2024 г. останется на уровне прошлого года и составит около 37,5 млн т в физическом весе.
В январе – сентябре 2023 г. российские компании увеличили поставки азотных удобрений в страны Евросоюза на 7,6% до 1,8 млн т, писали «Ведомости». В указанный период существенно снизился импорт азотных удобрений в Бельгию – на 31,3% до 140 300 т.