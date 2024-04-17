ЕС увеличил импорт удобрений из РФ до максимума с декабря 2022 года

ЕС в феврале приобрел 521 000 т удобрений из РФ на 167,4 млн евро. Это на 16% больше, чем месяцем ранее в физическом выражении и на 21% – в денежном. В денежном выражении показатель достиг максимума с декабря 2022 г., когда было куплено удобрений на 185,3 млн евро. Отмечается, что сильнее всего выросли закупки у Бельгии – почти в пять раз – до 24 млн евро.