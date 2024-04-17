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ЕС увеличил импорт удобрений из РФ до максимума с декабря 2022 года

Ведомости

ЕС в феврале 2024 г. увеличил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 г. 167 млн евро, подсчитали «РИА Новости» на основе статистики Евросоюза.

ЕС в феврале приобрел 521 000 т удобрений из РФ на 167,4 млн евро. Это на 16% больше, чем месяцем ранее в физическом выражении и на 21% – в денежном. В денежном выражении показатель достиг максимума с декабря 2022 г., когда было куплено удобрений на 185,3 млн евро. Отмечается, что сильнее всего выросли закупки у Бельгии – почти в пять раз – до 24 млн евро.

При этом крупнейшим закупщиком российских удобрений третий месяц подряд стала Польша, которая нарастила импорт на 38% в феврале до 44 млн евро.

Согласно материалам Ассоциации морских торговых портов (АМТП), с которыми ознакомились «Ведомости», перевалка удобрений на экспорт в российских портах Балтийского бассейна в I квартале 2024 г. выросла на 43% в годовом выражении и составила 7,7 млн т. Кроме того, источник рассказал «Ведомостям», что общий экспорт удобрений из России в 2024 г. останется на уровне прошлого года и составит около 37,5 млн т в физическом весе.

В январе – сентябре 2023 г. российские компании увеличили поставки азотных удобрений в страны Евросоюза на 7,6% до 1,8 млн т, писали «Ведомости». В указанный период существенно снизился импорт азотных удобрений в Бельгию – на 31,3% до 140 300 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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