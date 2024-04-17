Экспорт российских удобрений из портов Балтики вырос почти в полтора раза

К Балтийскому бассейну относятся Большой порт Санкт-Петербург, а также порты в Усть-Луге, Выборге, Высоцке, Калининграде и Приморске. Через них в январе – марте переваливали большую часть удобрений для вывоза за рубеж. Общий экспорт этой номенклатуры через все российские порты за минувшие три месяца составил 9,07 млн т – на 22% больше, чем годом ранее.