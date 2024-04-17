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Экспорт российских удобрений из портов Балтики вырос почти в полтора раза

Это единственный маршрут, по которому сейчас можно наращивать поставки
Дарья Савенкова
Василий Милькин
Производители удобрений взялись за организацию логистики в России после закрытия для них портов сопредельных стран/ Ведомости

Перевалка удобрений на экспорт в российских портах Балтийского бассейна в I квартале 2024 г. выросла на 43% в годовом выражении и составила 7,7 млн т. Об этом сообщается в материалах Ассоциации морских торговых портов (АМТП), с которыми ознакомились «Ведомости».

К Балтийскому бассейну относятся Большой порт Санкт-Петербург, а также порты в Усть-Луге, Выборге, Высоцке, Калининграде и Приморске. Через них в январе – марте переваливали большую часть удобрений для вывоза за рубеж. Общий экспорт этой номенклатуры через все российские порты за минувшие три месяца составил 9,07 млн т – на 22% больше, чем годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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