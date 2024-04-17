Экспорт российских удобрений из портов Балтики вырос почти в полтора раза

Экспорт российских удобрений из портов Балтики вырос почти в полтора разаЭто единственный маршрут, по которому сейчас можно наращивать поставки
Перевалка удобрений на экспорт в российских портах Балтийского бассейна в I квартале 2024 г. выросла на 43% в годовом выражении и составила 7,7 млн т. Об этом сообщается в материалах Ассоциации морских торговых портов (АМТП), с которыми ознакомились «Ведомости».
К Балтийскому бассейну относятся Большой порт Санкт-Петербург, а также порты в Усть-Луге, Выборге, Высоцке, Калининграде и Приморске. Через них в январе – марте переваливали большую часть удобрений для вывоза за рубеж. Общий экспорт этой номенклатуры через все российские порты за минувшие три месяца составил 9,07 млн т – на 22% больше, чем годом ранее.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам