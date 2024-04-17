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Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве ТЭЦ в городах республики

Ведомости

Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах республики. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго Казахстана.

ТЭЦ будут построены в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями выступят российская энергетическая компания «ИНТЕР РАО – Экспорт» и казахстанская АО «Самрук-Энерго».

«Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии», – прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

В ведомстве добавили, что АО «Самрук-Энерго» уже сформировала дорожную карту для начала строительства первой ТЭЦ в 2024 г.

В ноябре 2023 г. во время визита президента России Владимира Путина в Астану министерства энергетики двух стран подписали меморандум по строительству трех электростанций. Вице-премьер Казахстана Роман Скляр уточнил журналистам, что все три станции будут угольными и будут построены под ключ.

Соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане было подписано в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург в декабре 2023 г. Новые станции в Семее и Кокшетау появятся в 2027 г. ТЭЦ в Усть-Каменогорске планируют запустить в 2030 г.

По словам председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, новые ТЭЦ обеспечат прирост генерационной мощности в 1 гигаватт.

В октябре 2021 г. в «Интер РАО» отмечали, что неофициально дефицит электроэнергии в Казахстане оценивается примерно в 600 МВт на пике потребления. Аварии на изношенных казахстанских ТЭЦ в 2020–2021 гг. приводили к резкому росту незапланированных перетоков электроэнергии в рамках балансирующего рынка (РФ и Казахстан связывает порядка 70 ЛЭП). В пиковые часы они достигали 1 ГВт в день.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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