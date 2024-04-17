Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве ТЭЦ в городах республики

В октябре 2021 г. в «Интер РАО» отмечали, что неофициально дефицит электроэнергии в Казахстане оценивается примерно в 600 МВт на пике потребления. Аварии на изношенных казахстанских ТЭЦ в 2020–2021 гг. приводили к резкому росту незапланированных перетоков электроэнергии в рамках балансирующего рынка (РФ и Казахстан связывает порядка 70 ЛЭП). В пиковые часы они достигали 1 ГВт в день.