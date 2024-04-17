Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве ТЭЦ в городах республики
Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах республики. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго Казахстана.
ТЭЦ будут построены в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями выступят российская энергетическая компания «ИНТЕР РАО – Экспорт» и казахстанская АО «Самрук-Энерго».
«Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии», – прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
В ведомстве добавили, что АО «Самрук-Энерго» уже сформировала дорожную карту для начала строительства первой ТЭЦ в 2024 г.
В ноябре 2023 г. во время визита президента России Владимира Путина в Астану министерства энергетики двух стран подписали меморандум по строительству трех электростанций. Вице-премьер Казахстана Роман Скляр уточнил журналистам, что все три станции будут угольными и будут построены под ключ.
Соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане было подписано в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург в декабре 2023 г. Новые станции в Семее и Кокшетау появятся в 2027 г. ТЭЦ в Усть-Каменогорске планируют запустить в 2030 г.
По словам председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, новые ТЭЦ обеспечат прирост генерационной мощности в 1 гигаватт.
В октябре 2021 г. в «Интер РАО» отмечали, что неофициально дефицит электроэнергии в Казахстане оценивается примерно в 600 МВт на пике потребления. Аварии на изношенных казахстанских ТЭЦ в 2020–2021 гг. приводили к резкому росту незапланированных перетоков электроэнергии в рамках балансирующего рынка (РФ и Казахстан связывает порядка 70 ЛЭП). В пиковые часы они достигали 1 ГВт в день.