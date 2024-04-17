Россия заняла третье место среди крупнейших поставщиков коксующегося угля в Индию

Ранее «Ведомости» писали о снижении экспорта угля из России в I квартале 2024 г. на 13% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Директор ЦЦИ Евгений Грачев отметил, что снижение отгрузок энергоугля за рубеж связано с сезонным падением спроса. Российские компании перенаправили значительную часть поставок в Индию и Китай после запрета экспорта в Евросоюз из-за специальной военной операции на Украине, при этом в Индии одновременно растет собственная добыча угля.