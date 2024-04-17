Россия заняла третье место среди крупнейших поставщиков коксующегося угля в Индию
За год Россия увеличила поставки коксующегося угля в Индию на 200% до 6,4 млн т. Об этом сообщило индийское издание BusinessLine.
Импорт коксующегося угля в Индию достиг 10-летнего максимума, это объясняется высоким спросом со стороны сталелитейных заводов. Он достиг 58 млн т, тем самым вырос на 7% по сравнению с прошлым финансовым годом и более чем на 20% за 10 лет, сообщает издание.
Поставки России достигли максимума в только что завершившемся финансовом году. Они увеличились на 200% по сравнению с прошлым годом и на 300% за шестилетний период. В 2023 г. их было 2,3 млн т, в 2019 г. – 1,6 млн т.
Лидером по поставкам коксующегося угля в Индию является Австралия. На ее долю пришлось 34,2 млн т – это 59% общего объема поставок. На втором месте находятся США, на чью долю приходится 14% объема, 8,4 млн т.
Ранее «Ведомости» писали о снижении экспорта угля из России в I квартале 2024 г. на 13% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Директор ЦЦИ Евгений Грачев отметил, что снижение отгрузок энергоугля за рубеж связано с сезонным падением спроса. Российские компании перенаправили значительную часть поставок в Индию и Китай после запрета экспорта в Евросоюз из-за специальной военной операции на Украине, при этом в Индии одновременно растет собственная добыча угля.
Источник «Ведомостей» в одной из угольных компаний сообщил, что в условиях значительного снижения рентабельности экспорта энергоугля поставки через порты Северо-Запада и Юга для многих производителей стали убыточными. При этом спрос на российский уголь остается высоким, особенно в Азии. По итогам 2024 г. ожидается рост поставок угля в Китай, Таиланд, Вьетнам, на Филиппины и в ряд стран Южной Азии, добавил собеседник.