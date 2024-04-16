/ Бизнес

Российские угольщики снизили поставки за рубеж за I квартал

Экспорт будет восстанавливаться по мере роста мировых цен на это топливо
Василий Милькин
Алексей Орлов / Ведомости

Экспорт угля из России в I квартале 2024 г. снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 45,2 млн т. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».

В марте, по оценке ЦЦИ, снижение составило 17% к уровню марта 2023 г. до 15,7 млн т. При этом в месячном выражении – по сравнению с объемами поставок в январе и феврале этого года – зафиксирован рост экспортных отгрузок. В январе поставки, по оценке экспертов центра, составили 15,4 млн т, в феврале – 14,1 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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