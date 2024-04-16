Российские угольщики снизили поставки за рубеж за I квартал

В марте, по оценке ЦЦИ, снижение составило 17% к уровню марта 2023 г. до 15,7 млн т. При этом в месячном выражении – по сравнению с объемами поставок в январе и феврале этого года – зафиксирован рост экспортных отгрузок. В январе поставки, по оценке экспертов центра, составили 15,4 млн т, в феврале – 14,1 млн т.