Bloomberg: США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в КНР
Представители минфина США проведут переговоры с руководством финансовых учреждений и нефтяных компаний Сингапура и Малайзии, чтобы убедить их прекратить способствовать экспорту нефти из Ирана, в частности, в Китай. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника министерства финансов США.
В апреле президент США Джо Байден подписал пакет законов, который включал в себя расширение санкций против представителей нефтяного сектора Ирана, в том числе против судов, портов и нефтеперерабатывающих заводов, напомнило агентство.
Пакет законов включает также расширение вторичных санкций в отношении всех операций по торговле нефтью и нефтепродуктами между финансовыми учреждениями КНР и находящимися под ограничениями иранскими банками.
По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается издание, с начала 2023 г. Иран поставлял в КНР нефть в объеме 1,2 млн б/с. При этом данные китайской таможни демонстрируют, что импорт нефти из Ирана прекращен с 2022 г. Kpler утверждает, что данная ситуация вызвана тем фактом, что иранская нефть поставляется в Китай под видом продукции других стран, в том числе Малайзии и Сингапура.
18 апреля Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa писал, что экспорт иранской нефти в 2024 г. достиг максимума за шесть лет. В Vortexa отмечали, что Иран умеет «находить лазейки» для обхода санкций. По словам старшего аналитика и специалиста по санкциям компании Армена Азизяна, Вашингтон вводил ограничения против нескольких танкеров, которые перевозили иранскую нефть, однако это оказало минимальное влияние на ее экспорт.
5 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки. По оценкам агентства, на Иран приходится порядка 10% импортируемой Китаем нефти.