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Bloomberg: США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в КНР

Ведомости

Представители минфина США проведут переговоры с руководством финансовых учреждений и нефтяных компаний Сингапура и Малайзии, чтобы убедить их прекратить способствовать экспорту нефти из Ирана, в частности, в Китай. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника министерства финансов США.

В апреле президент США Джо Байден подписал пакет законов, который включал в себя расширение санкций против представителей нефтяного сектора Ирана, в том числе против судов, портов и нефтеперерабатывающих заводов, напомнило агентство.

Пакет законов включает также расширение вторичных санкций в отношении всех операций по торговле нефтью и нефтепродуктами между финансовыми учреждениями КНР и находящимися под ограничениями иранскими банками.

По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается издание, с начала 2023 г. Иран поставлял в КНР нефть в объеме 1,2 млн б/с. При этом данные китайской таможни демонстрируют, что импорт нефти из Ирана прекращен с 2022 г. Kpler утверждает, что данная ситуация вызвана тем фактом, что иранская нефть поставляется в Китай под видом продукции других стран, в том числе Малайзии и Сингапура.

18 апреля Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa писал, что экспорт иранской нефти в 2024 г. достиг максимума за шесть лет. В Vortexa отмечали, что Иран умеет «находить лазейки» для обхода санкций. По словам старшего аналитика и специалиста по санкциям компании Армена Азизяна, Вашингтон вводил ограничения против нескольких танкеров, которые перевозили иранскую нефть, однако это оказало минимальное влияние на ее экспорт.

5 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки. По оценкам агентства, на Иран приходится порядка 10% импортируемой Китаем нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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