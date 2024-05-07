Bloomberg: США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в КНР

По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается издание, с начала 2023 г. Иран поставлял в КНР нефть в объеме 1,2 млн б/с. При этом данные китайской таможни демонстрируют, что импорт нефти из Ирана прекращен с 2022 г. Kpler утверждает, что данная ситуация вызвана тем фактом, что иранская нефть поставляется в Китай под видом продукции других стран, в том числе Малайзии и Сингапура.