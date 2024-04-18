FT: экспорт нефти из Ирана достиг максимума за шесть лет

С 14 апреля западные страны анонсируют новые санкции в отношении Тегерана после серии ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в качестве ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. О новых ограничениях заявляли в США и Евросоюзе. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что ограничения коснутся программы беспилотников и ракетной программы Ирана, а также организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана.