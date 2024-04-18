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FT: экспорт нефти из Ирана достиг максимума за шесть лет

Ведомости

Экспорт иранской нефти в 2024 г. достиг максимума за шесть лет, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

В первые месяцы этого года Тегеран продавал нефти по 1,56 млн барр. в день, что стало максимумом с 2018 г., говорится в материале.

Иран умеет «находить лазейки» для обхода санкций, отмечают в Vortexa. По словам старшего аналитика и специалиста по санкциям компании Армена Азизяна, Вашингтон вводил ограничения против нескольких танкеров, которые перевозили иранскую нефть, однако это оказало «минимальное» влияние на ее экспорт.

В частности, это может быть связано с экспортом нефти в Китай. «Если администрация [президента США Джо] Байдена собирается оказать влияние [на Иран], она должна переключить внимание на Китай», – считает директор по геополитическим рискам исследовательской группы Rapidan Energy Advisors Фернандо Феррейра.

С 14 апреля западные страны анонсируют новые санкции в отношении Тегерана после серии ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в качестве ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. О новых ограничениях заявляли в США и Евросоюзе. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что ограничения коснутся программы беспилотников и ракетной программы Ирана, а также организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана.

5 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки. По оценкам агентства, на Иран приходится порядка 10% импортируемой Китаем нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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