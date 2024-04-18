FT: экспорт нефти из Ирана достиг максимума за шесть лет
Экспорт иранской нефти в 2024 г. достиг максимума за шесть лет, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.
В первые месяцы этого года Тегеран продавал нефти по 1,56 млн барр. в день, что стало максимумом с 2018 г., говорится в материале.
Иран умеет «находить лазейки» для обхода санкций, отмечают в Vortexa. По словам старшего аналитика и специалиста по санкциям компании Армена Азизяна, Вашингтон вводил ограничения против нескольких танкеров, которые перевозили иранскую нефть, однако это оказало «минимальное» влияние на ее экспорт.
В частности, это может быть связано с экспортом нефти в Китай. «Если администрация [президента США Джо] Байдена собирается оказать влияние [на Иран], она должна переключить внимание на Китай», – считает директор по геополитическим рискам исследовательской группы Rapidan Energy Advisors Фернандо Феррейра.
С 14 апреля западные страны анонсируют новые санкции в отношении Тегерана после серии ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в качестве ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. О новых ограничениях заявляли в США и Евросоюзе. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что ограничения коснутся программы беспилотников и ракетной программы Ирана, а также организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана.
5 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки. По оценкам агентства, на Иран приходится порядка 10% импортируемой Китаем нефти.