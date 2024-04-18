Боррель и глава МИД Саудовской Аравии обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.