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Боррель и глава МИД Саудовской Аравии обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили возможности деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Боррель сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы разделяем чувство срочной необходимости совместной работы по деэскалации и поиску устойчивого пути выхода из кризиса. Форум по безопасности ЕС и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Люксембурге – хорошая возможность для продвижения вперед», – написал Боррель.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. 16 апреля Боррель заявил, что ЕС пока не в состоянии внести КСИР в список террористических организаций. Он пояснил, что для принятия такого решения необходимо, чтобы судебный орган страны – члена ЕС посчитал, что организация совершила теракт.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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