Боррель и глава МИД Саудовской Аравии обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили возможности деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Боррель сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).
«Мы разделяем чувство срочной необходимости совместной работы по деэскалации и поиску устойчивого пути выхода из кризиса. Форум по безопасности ЕС и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Люксембурге – хорошая возможность для продвижения вперед», – написал Боррель.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. 16 апреля Боррель заявил, что ЕС пока не в состоянии внести КСИР в список террористических организаций. Он пояснил, что для принятия такого решения необходимо, чтобы судебный орган страны – члена ЕС посчитал, что организация совершила теракт.