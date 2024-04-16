Боррель: ЕС пока не может внести КСИР в список террористических организаций
Евросоюз пока не в состоянии внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Он пояснил, что для принятия такого решения необходимо, чтобы судебный орган страны – члена ЕС посчитал, что организация совершила теракт. Пока такого не было, добавил Боррель.
У ЕС есть только «дипломатическая сила, сила убеждений», сказал также глава дипломатии блока в интервью Le Monde. По его словам, очевидно, что некоторые страны блока имеют большее влияние на Израиль, чем другие, например, Германия, у которой «прекрасные отношения с израильтянами». Политическая цель ЕС – избежать эскалации, подчеркнул Боррель. Он призвал «помнить о шоке» после нападения «Хамаса» на Израиль, но в то же время предупреждает Израиль, что необходимо избегать конфронтации в регионе.
«То же самое мы сказали иранцам на следующий день после нападения на консульство в Дамаске: не в чьих-либо интересах, и особенно не в интересах жителей Газы, чтобы возник региональный конфликт, потому что это означало бы, что война не закончится», – отметил он.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Удар Ирана стал ответом на атаку Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате чего здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.