Боррель: ЕС пока не может внести КСИР в список террористических организаций

У ЕС есть только «дипломатическая сила, сила убеждений», сказал также глава дипломатии блока в интервью Le Monde. По его словам, очевидно, что некоторые страны блока имеют большее влияние на Израиль, чем другие, например, Германия, у которой «прекрасные отношения с израильтянами». Политическая цель ЕС – избежать эскалации, подчеркнул Боррель. Он призвал «помнить о шоке» после нападения «Хамаса» на Израиль, но в то же время предупреждает Израиль, что необходимо избегать конфронтации в регионе.