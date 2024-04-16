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Боррель: ЕС пока не может внести КСИР в список террористических организаций

Ведомости

Евросоюз пока не в состоянии внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он пояснил, что для принятия такого решения необходимо, чтобы судебный орган страны – члена ЕС посчитал, что организация совершила теракт. Пока такого не было, добавил Боррель.

У ЕС есть только «дипломатическая сила, сила убеждений», сказал также глава дипломатии блока в интервью Le Monde. По его словам, очевидно, что некоторые страны блока имеют большее влияние на Израиль, чем другие, например, Германия, у которой «прекрасные отношения с израильтянами». Политическая цель ЕС – избежать эскалации, подчеркнул Боррель. Он призвал «помнить о шоке» после нападения «Хамаса» на Израиль, но в то же время предупреждает Израиль, что необходимо избегать конфронтации в регионе.

«То же самое мы сказали иранцам на следующий день после нападения на консульство в Дамаске: не в чьих-либо интересах, и особенно не в интересах жителей Газы, чтобы возник региональный конфликт, потому что это означало бы, что война не закончится», – отметил он.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Удар Ирана стал ответом на атаку Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате чего здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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