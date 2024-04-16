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Иран допустит сотрудников посольства РФ к россиянину с задержанного судна

Ведомости

Власти Ирана пообещали организовать встречу с российским моряком, который находится на борту задержанного республикой контейнеровоза MCS Aries, сообщило посольство РФ в исламской республике.

«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова», – говорится в сообщении.

В посольстве со ссылкой на официальные власти Ирана пояснили также, что «Aries» был перемещен в порт Бендер-Аббас, который расположен на юге страны на берегу Персидского залива. Уточняется, что российскому моряку была предоставлена возможность поговорить по телефону с семьей.

Захват судна спецназом ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) произошел 13 апреля в районе Ормузского пролива, сообщало иранское агентство IRNA . Контейнеровоз перемещался под флагом Португалии, и, как утверждается, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

На борту находятся 17 индийцев, сообщал портал Times Now со ссылкой на источники в правительстве Индии. Представитель компании – оператора судна сказал ТАСС, что на MSC Aries – 25 членов экипажа. По его информации, после произошедшего маршрут контейнеровоза «был изменен в сторону Ирана».

14 апреля Министерство иностранных дел РФ подтвердило информацию о нахождении на борту российского гражданина. В ведомстве заявили, что посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана и родственниками моряка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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