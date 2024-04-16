Иран допустит сотрудников посольства РФ к россиянину с задержанного судна
Власти Ирана пообещали организовать встречу с российским моряком, который находится на борту задержанного республикой контейнеровоза MCS Aries, сообщило посольство РФ в исламской республике.
«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова», – говорится в сообщении.
В посольстве со ссылкой на официальные власти Ирана пояснили также, что «Aries» был перемещен в порт Бендер-Аббас, который расположен на юге страны на берегу Персидского залива. Уточняется, что российскому моряку была предоставлена возможность поговорить по телефону с семьей.
Захват судна спецназом ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) произошел 13 апреля в районе Ормузского пролива, сообщало иранское агентство IRNA . Контейнеровоз перемещался под флагом Португалии, и, как утверждается, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.
На борту находятся 17 индийцев, сообщал портал Times Now со ссылкой на источники в правительстве Индии. Представитель компании – оператора судна сказал ТАСС, что на MSC Aries – 25 членов экипажа. По его информации, после произошедшего маршрут контейнеровоза «был изменен в сторону Ирана».
14 апреля Министерство иностранных дел РФ подтвердило информацию о нахождении на борту российского гражданина. В ведомстве заявили, что посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана и родственниками моряка.