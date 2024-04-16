Иран допустит сотрудников посольства РФ к россиянину с задержанного судна

В посольстве со ссылкой на официальные власти Ирана пояснили также, что «Aries» был перемещен в порт Бендер-Аббас, который расположен на юге страны на берегу Персидского залива. Уточняется, что российскому моряку была предоставлена возможность поговорить по телефону с семьей.